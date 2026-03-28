Третя хвиля акції No Kings: протести проти Трампа охопили 50 штатів

Іванна Гончар
фото: Reuters

У США 28 березня розпочалася нова хвиля протестів під гаслом No Kings, спрямована проти політики президента Дональда Трампа. Як повідомляють Reuters, The Washington Post та The Guardian, акції охопили всі 50 штатів країни, а також частково проходять за її межами, передає «Главком».

Загалом заплановано понад 3 200 протестних заходів, що робить цю хвилю однією з наймасштабніших за останні роки. Найбільші мітинги відбуваються у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

Третя хвиля акції No Kings: протести проти Трампа охопили 50 штатів фото 1
фото: Reuters

За оцінками організаторів, участь у протестах можуть взяти мільйони громадян, а самі акції можуть стати найбільшою одноденною ненасильницькою акцією протесту в історії країни.

Водночас медіа зазначають, що такі оцінки наразі є попередніми і ґрунтуються на заявленій кількості заходів і мобілізаційних кампаній у соцмережах.

Як пише Reuters, протестні події координуються мережею громадських організацій і активістських рухів, які закликають до мирних демонстрацій і підкреслюють ненасильницький характер акцій.

Причинами протестів, за даними The Washington Post та The Guardian, стали одразу кілька факторів. Серед них – політика адміністрації Трампа, зокрема жорсткі міграційні заходи та рейди імміграційної служби, а також зовнішньополітичні рішення, включно з війною в Ірані.

Крім того, учасники акцій висловлюють невдоволення економічною ситуацією, інфляцією та загальним курсом внутрішньої політики.

Як зазначають журналісти, протести проходять переважно мирно, однак у великих містах місцева влада посилила заходи безпеки, зокрема збільшила присутність поліції. У деяких регіонах організатори координують дії через соціальні мережі, щоб уникнути провокацій і забезпечити контроль за перебігом акцій.

Очікується, що протести триватимуть упродовж усього дня, а їхня реальна чисельність і вплив стануть зрозумілими після завершення основної хвилі демонстрацій.

Читайте також:

Читайте також

Україна в «коаліції проти Ірану»? Що відбувається насправді
Україна вступила в коаліцію з США та Ізраїлем проти Ірану? Все не так, як здається
27 березня, 16:40
Пекін робить апокаліптичні прогнози
Повстання машин близько: Китай лякає світ сценарієм «Термінатора»
12 березня, 08:36
Колумбія просить США зняти санкції для інвестицій у венесуельський газ
Колумбія просить США зняти санкції для інвестицій у венесуельський газ
19 березня, 04:58
Трамп допустив згортання військової кампанії на Близькому Сході
Трамп натякнув на згортання операції проти Ірану
20 березня, 23:29
Рустем Умєров очолює українську делегегацію на перемовинах з спецпосланцями Трампа
Умєров підсумував перший день переговорів з американцями
21 березня, 23:38
Війна на Близькому Сході підірвала довіру виборців до Трампа
Війна на Близькому Сході підірвала довіру виборців до Трампа
25 березня, 05:50
Україна та США уклали домовленості про розвиток газового сектору
Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо
25 березня, 16:43
CNN: Трамп збентежений тим, що Іран не завершує війну, яку він розпочав
CNN: Трамп збентежений тим, що Іран не завершує війну, яку він розпочав
27 березня, 02:31
Трамп висловив невдоволення діями європейських країн альянсу
США можуть переглянути роль у НАТО – Трамп
Вчора, 01:36

Політика

Третя хвиля акції No Kings: протести проти Трампа охопили 50 штатів
Третя хвиля акції No Kings: протести проти Трампа охопили 50 штатів
Трамп публічно принизив ключового союзника США на Близькому Сході
Трамп публічно принизив ключового союзника США на Близькому Сході
Третя світова вже йде? Американський пастор закликав дослухатися до Буданова
Третя світова вже йде? Американський пастор закликав дослухатися до Буданова
Фінляндія вимагає гарантій: замовлена у США зброя має надходити до України
Фінляндія вимагає гарантій: замовлена у США зброя має надходити до України
Трамп назвав головну перешкоду для миру: війна в Україні могла бути «найлегшою», але...
Трамп назвав головну перешкоду для миру: війна в Україні могла бути «найлегшою», але...
Трамп заявив, що вважає себе миротворцем
Трамп заявив, що вважає себе миротворцем

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
