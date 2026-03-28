Третя хвиля акції No Kings: протести проти Трампа охопили 50 штатів

У США 28 березня розпочалася нова хвиля протестів під гаслом No Kings, спрямована проти політики президента Дональда Трампа. Як повідомляють Reuters, The Washington Post та The Guardian, акції охопили всі 50 штатів країни, а також частково проходять за її межами, передає «Главком».

Загалом заплановано понад 3 200 протестних заходів, що робить цю хвилю однією з наймасштабніших за останні роки. Найбільші мітинги відбуваються у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

фото: Reuters

За оцінками організаторів, участь у протестах можуть взяти мільйони громадян, а самі акції можуть стати найбільшою одноденною ненасильницькою акцією протесту в історії країни.

Водночас медіа зазначають, що такі оцінки наразі є попередніми і ґрунтуються на заявленій кількості заходів і мобілізаційних кампаній у соцмережах.

Як пише Reuters, протестні події координуються мережею громадських організацій і активістських рухів, які закликають до мирних демонстрацій і підкреслюють ненасильницький характер акцій.

Причинами протестів, за даними The Washington Post та The Guardian, стали одразу кілька факторів. Серед них – політика адміністрації Трампа, зокрема жорсткі міграційні заходи та рейди імміграційної служби, а також зовнішньополітичні рішення, включно з війною в Ірані.

Крім того, учасники акцій висловлюють невдоволення економічною ситуацією, інфляцією та загальним курсом внутрішньої політики.

Як зазначають журналісти, протести проходять переважно мирно, однак у великих містах місцева влада посилила заходи безпеки, зокрема збільшила присутність поліції. У деяких регіонах організатори координують дії через соціальні мережі, щоб уникнути провокацій і забезпечити контроль за перебігом акцій.

Очікується, що протести триватимуть упродовж усього дня, а їхня реальна чисельність і вплив стануть зрозумілими після завершення основної хвилі демонстрацій.