Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у вбивстві українки в США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у вбивстві українки в США
Ірину Заруцьку вбили у США
фото: gofundme

Трамп висловився щодо вбивства 23-річної української біженки

Президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України Ірини Заруцької. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана «швидкому» (без сумніву!) судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари», – йдеться у дописі.

Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у вбивстві українки в США фото 1

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня. Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.

Раніше президент США Дональд Трамп у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Білого дому, висловився щодо вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У своїй промові він звинуватив політику демократів у зростанні злочинності.

Як повідомлялося, Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті. Прокурори вимагатимуть найвищої міри покарання – смертної кари.

