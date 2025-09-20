Зеленський розказав, про що говоритиме з Трампом наступного тижня у Нью-Йорку

Візит до США відбудеться наступного тижня в рамках Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні», – президент розповів, що буде говорити Трампу і що очікує почути у відповідь.

Зеленський пояснив, що санкції очікуються у випадку, якщо не відбудеться зустрічі лідерів або не буде досягнуто припинення вогню. Він наголосив, що це залежить від бажання сторін, і підкреслив, що Україна підтримує цю ідею.

«Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна», – підкреслив глава держави.

Президент зазначив, що було б добре, якби всі сторони одразу зробили необхідні кроки, однак це не завжди можливо. Він нагадав, що попереду зима, а Трамп прагнув до того часу здійснити дії, так само, як і Європа. Зеленський підкреслив, що Україна підтримує таку позицію і працює з європейськими країнами, аби вони поступово відмовлялися від російських енергоресурсів. Водночас він зауважив, що забезпечити це дуже складно, а головним залишається результат.

«Я вважаю, що навпаки – якщо Президент Трамп буде робити свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ. Ми вважаємо, що, наприклад, і словаки будуть близькі до цього. Всі дивляться на Сполучені Штати, на мій погляд. Орбан же не може залишитись наодинці. Ну там не тільки, до речі, Орбан або Угорщина. Угорщина і Словаччина. Є деякі інші країни, які також дають інфраструктуру відповідну для всього цього, для «рускіх» енергоресурсів. Ми дуже хочемо, щоб вони не пов'язували ці процеси. Вони мають йти паралельно, щоб наблизити мир», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Президент Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький 21-24 вересня відвідає США та візьме участь у загальних дебатах ювілейної 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там же буде й президент України Володимир Зеленський. Варто зазначити, що Зеленський ще не бачився з Навроцьким після того, як той офіційно став президентом Польщі після 10-річної каденції Анджея Дуди.