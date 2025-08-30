Трамп карає Індію тарифами через образу на Моді – NYT

Нобелівська премія стала причиною сварки Трампа з прем'єром Індії

Прагнення президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру могло стати причиною його конфлікту з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Ця сварка, ймовірно, спричинила запровадження додаткових мит на індійські товари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Трамп стверджує, що за час свого другого терміну він завершив сім війн, хоча не уточнює, яких саме. Вочевидь, він вважає своїм досягненням врегулювання конфлікту між Індією та Пакистаном, які в травні обмінялися авіаударами, але швидко припинили вогонь за посередництва США.

За інформацією джерел, 17 червня Трамп у розмові з Моді натякнув на номінацію на Нобелівську премію, повідомивши, що Пакистан уже висунув його кандидатуру. Це був прозорий заклик до Індії зробити те ж саме. Однак індійський прем'єр-міністр обурився, заявивши, що припинення вогню було результатом прямих переговорів між Індією та Пакистаном, а не втручання США.

Відмова Моді номінувати Трампа на премію погіршила відносини між лідерами, що, на думку видання, збіглося зі складними переговорами про торговельну угоду. Після цього Трамп запровадив два 25-відсоткові тарифи на індійський експорт, пояснюючи один з них як покарання за купівлю російської нафти. Однак, як зазначає NYT, багато чиновників вважають, що ці «драконівські» мита є покаранням саме за незговірливість Індії, особливо з огляду на те, що Китай, який також є великим імпортером російської нафти, подібних тарифів уникнув.

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Нові тарифи набули чинності о 00:01 за Вашингтоном (07:01 за Києвом) 27 серпня, подвоївши мито у 25% для Індії. Як пише Bloomberg, деякі ключові галузі промисловості будуть звільнені від американських мит, зокрема експорт електроніки, що поки що збереже масштабні інвестиції Apple у нові заводи в Індії, та фармацевтичної продукції.

Варто зазначити, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.