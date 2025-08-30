Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп карає Індію тарифами через образу на Моді – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп карає Індію тарифами через образу на Моді – NYT
«Драконівські» мита Трампа є покаранням саме за незговірливість Індії
фото: The White house/Facebook

Нобелівська премія стала причиною сварки Трампа з прем'єром Індії

Прагнення президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру могло стати причиною його конфлікту з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Ця сварка, ймовірно, спричинила запровадження додаткових мит на індійські товари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Трамп стверджує, що за час свого другого терміну він завершив сім війн, хоча не уточнює, яких саме. Вочевидь, він вважає своїм досягненням врегулювання конфлікту між Індією та Пакистаном, які в травні обмінялися авіаударами, але швидко припинили вогонь за посередництва США.

За інформацією джерел, 17 червня Трамп у розмові з Моді натякнув на номінацію на Нобелівську премію, повідомивши, що Пакистан уже висунув його кандидатуру. Це був прозорий заклик до Індії зробити те ж саме. Однак індійський прем'єр-міністр обурився, заявивши, що припинення вогню було результатом прямих переговорів між Індією та Пакистаном, а не втручання США.

Відмова Моді номінувати Трампа на премію погіршила відносини між лідерами, що, на думку видання, збіглося зі складними переговорами про торговельну угоду. Після цього Трамп запровадив два 25-відсоткові тарифи на індійський експорт, пояснюючи один з них як покарання за купівлю російської нафти. Однак, як зазначає NYT, багато чиновників вважають, що ці «драконівські» мита є покаранням саме за незговірливість Індії, особливо з огляду на те, що Китай, який також є великим імпортером російської нафти, подібних тарифів уникнув.

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Нові тарифи набули чинності о 00:01 за Вашингтоном (07:01 за Києвом) 27 серпня, подвоївши мито у 25% для Індії. Як пише Bloomberg, деякі ключові галузі промисловості будуть звільнені від американських мит, зокрема експорт електроніки, що поки що збереже масштабні інвестиції Apple у нові заводи в Індії, та фармацевтичної продукції.

Варто зазначити, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.

Теги: США Індія Дональд Трамп Нобелівська премія тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч у форматі Зеленський-Трамп-Путін несе багато ризиків
Чи треба Зеленському мчати на Аляску?
10 серпня, 19:10
Трамп підписав указ
Трамп відтермінував указом запровадження тарифів для Китаю
12 серпня, 04:39
Зеленський закликав закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе
Коаліція рішучих підтримала зусилля Трампа заради закінчення війни – Зеленський
14 серпня, 00:00
Європейські лідери та Зеленський поговорять з Трампом у середу
Коли Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом? Дані Bloomberg
11 серпня, 17:50
Трамп: Я не вірю, що це станеться, поки я тут. Він ніколи цього не зробить, поки я президент, – президент Сі сказав мені це
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не атакувати Тайвань, поки я при владі
16 серпня, 06:36
Останній раз зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом
Як Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні: подробиці від Bild
17 серпня, 19:35
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
18 серпня, 21:22
При Трампі у офісі президента США стало суттєво більше золота
Як Трамп оновив головний кабінет Білого дому: нові деталі
28 серпня, 13:57
Угоди підтримають зовнішню політику США та зміцнять національну безпеку, посиливши обороноздатність України
США схвалили продаж Україні послуг для Starlink та обладнання для Patriot
Вчора, 03:32

Політика

ЄС розглядає відмову від принципу одностайності через позицію Угорщини
ЄС розглядає відмову від принципу одностайності через позицію Угорщини
Трамп карає Індію тарифами через образу на Моді – NYT
Трамп карає Індію тарифами через образу на Моді – NYT
Трамп про гарантії безпеки для України: Можливо, ми щось зробимо
Трамп про гарантії безпеки для України: Можливо, ми щось зробимо
Трамп порівняв війну в Україні з бійкою дітей
Трамп порівняв війну в Україні з бійкою дітей
Білий дім шукає причини гальмування миру в Україні: кого звинувачують у саботажі
Білий дім шукає причини гальмування миру в Україні: кого звинувачують у саботажі
Нові вимоги для українців: Латвія змінила правила в’їзду
Нові вимоги для українців: Латвія змінила правила в’їзду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
7331
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
6961
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
6056
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

Новини

Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
29 серпня, 04:25

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua