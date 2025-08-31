Головна Світ Політика
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Путіну у Китаї посміхалися, але почесну варту біля літака не вишикували
Візит російського лідера виглядав формальністю, без будь-яких реальних акцентів

Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва та лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, які прибули до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва, зустрічали із почестями. Так, біля літаків у місті Тяньцзінь їх вітала почесна варта. Натомість для російського диктатора Володимира Путіна лише постелили червону доріжку. Як інформує «Главком», на це звернуло увагу азербайджанське ЗМІ Budrooo.

Як пише видання, у зустрічі Путіна «не було ні особливого тепла, ні слів про «дорогого друга».

«Візит російського лідера виглядав формальністю, без будь-яких реальних акцентів. Якщо Алієва і Ердогана зустрічали як шанованих стратегічних партнерів, то Путіна прийняли скоріше як обтяжливого гостя, якого краще швидше спровадити. Візуальний контраст був настільки очевидним, що коментарі тут зайві: повага і шана – Баку і Анкарі, байдужість і холодна формальність – Москві», – ідеться у публікації.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. 

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

