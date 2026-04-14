Трамп розкритикував колишню союзницю Мелоні

Іванна Гончар
Мелоні вважалася близькою союзницею Трампа
Президент США Дональд Трамп різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, заявивши, що вона «втратила мужність» і підвела Вашингтон. В інтерв’ю італійській газеті він сказав: «Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість. Я помилявся». Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що раніше Мелоні вважалася близькою союзницею Трампа, але вона дистанціювалася від нього після початку війни з Іраном і відкрито розкритикувала його за нападки на Папу Льва XIV, назвавши їх «неприйнятними».

Трамп у відповідь звинуватив її у відмові підтримати США у питанні Ірану та відкриття Ормузької протоки. Він заявив, що Італія покладається на США замість того, щоб діяти самостійно: «Вони покладаються на Дональда Трампа, щоб він тримав її відкритою».

Також він різко відповів на її слова щодо Папи: «Вона та, хто неприйнятний, бо їй байдуже, чи має Іран ядерну зброю».

Італійські політики стали на захист Мелоні. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив: «Ми є і залишатимемося щирими прихильниками єдності Заходу та непохитними союзниками Сполучених Штатів», а також підтримав її позицію щодо Папи, додавши: «Щодо Папи Льва XIV, вона сказала саме те, що думаємо всі ми, громадяни Італії».

За повідомленням Politico, Мелоні дистанціювалася від президента США Дональда Трампа під час виступу в парламенті, намагаючись врятувати свою посаду після нищівної поразки на референдумі минулого місяця. 

Раніше прем'єр-міністр Італії Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши військову кампанію частиною зростаючої тенденції втручань «поза межами міжнародного права».

Читайте також:

Читайте також

Трамп заявив, що США можуть встановити контроль над Кубою
Трамп заявив, що США можуть встановити контроль над Кубою
17 березня, 01:30
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
18 березня, 04:57
Депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова
У Дніпрі депутатка облради назвала дітей з генетичними хворобами «дебілами»: Лубінець відреагував
19 березня, 15:11
Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події
Поліція Києва перевіряє заяву ветерана про побиття у ТЦК Шевченківського району
20 березня, 16:07
Зустріч Трампа і Сі відклали щонайменше на місяць
Politico: саміт Трампа та Сі на паузі – коли може відбутися зустріч
22 березня, 03:43
Трамп закликав Іран відкрити Ормузьку протоку
Трамп «перейменував» Ормузьку протоку на свою честь
28 березня, 00:42
Нову залу площею близько 8 360 квадратних метрів планують звести на місці знесеного Східного крила Білого дому
Бальна зала Трампа в Білому домі включатиме підземний військовий комплекс
31 березня, 01:30
Проурядовий мітинг на площі в Тегерані, 5 квітня 2026 р.
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
6 квiтня, 01:58
Трамп заявив про поразку Ірану та намір США розблокувати Ормузьку протоку
Трамп заявив про поразку Ірану та намір США розблокувати Ормузьку протоку
11 квiтня, 00:59

У США пройшли переговори Ізраїлю та Лівану: сторони повідомили про «спільну позицію»
У США пройшли переговори Ізраїлю та Лівану: сторони повідомили про «спільну позицію»
Трамп розкритикував колишню союзницю Мелоні
Трамп розкритикував колишню союзницю Мелоні
Норвегія та Україна підписали декларацію про оборонне партнерство
Норвегія та Україна підписали декларацію про оборонне партнерство
Дружині прем’єр-міністра Іспанії висунуто обвинувачення в корупції
Дружині прем’єр-міністра Іспанії висунуто обвинувачення в корупції
Україна просить Радбез ООН провести засідання через ескалацію російських атак
Україна просить Радбез ООН провести засідання через ескалацію російських атак
Гегсет пропустить «Рамштайн»: хто поїде замість нього
Гегсет пропустить «Рамштайн»: хто поїде замість нього

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
