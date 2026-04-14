Трамп розкритикував колишню союзницю Мелоні

Італійські політики стали на захист Мелоні

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, заявивши, що вона «втратила мужність» і підвела Вашингтон. В інтерв’ю італійській газеті він сказав: «Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість. Я помилявся». Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що раніше Мелоні вважалася близькою союзницею Трампа, але вона дистанціювалася від нього після початку війни з Іраном і відкрито розкритикувала його за нападки на Папу Льва XIV, назвавши їх «неприйнятними».

Трамп у відповідь звинуватив її у відмові підтримати США у питанні Ірану та відкриття Ормузької протоки. Він заявив, що Італія покладається на США замість того, щоб діяти самостійно: «Вони покладаються на Дональда Трампа, щоб він тримав її відкритою».

Також він різко відповів на її слова щодо Папи: «Вона та, хто неприйнятний, бо їй байдуже, чи має Іран ядерну зброю».

Італійські політики стали на захист Мелоні. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив: «Ми є і залишатимемося щирими прихильниками єдності Заходу та непохитними союзниками Сполучених Штатів», а також підтримав її позицію щодо Папи, додавши: «Щодо Папи Льва XIV, вона сказала саме те, що думаємо всі ми, громадяни Італії».

За повідомленням Politico, Мелоні дистанціювалася від президента США Дональда Трампа під час виступу в парламенті, намагаючись врятувати свою посаду після нищівної поразки на референдумі минулого місяця.

Раніше прем'єр-міністр Італії Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши військову кампанію частиною зростаючої тенденції втручань «поза межами міжнародного права».