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Угорські журналісти назвали замовника захоплення інкасаторів Ощадбанку у березні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Угорські журналісти назвали замовника захоплення інкасаторів Ощадбанку у березні
Державний секретаріат, як стверджують журналісти, виконував вказівки Орбана
фото: АР
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Ощадбанк 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників під час перевезення коштів через територію Угорщини

Рейд на конвой Ощадбанку поблизу Будапешта 5 березня був не випадковою перевіркою, а заздалегідь спланованою політичною акцією з чітко визначеними виконавцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування угорського видання Telex.

«Уряд, а саме Віктор Орбан, ухвалив рішення про те, що 5 березня слід провести рейд проти українського «золотого конвою», хоча з професійної точки зору для цього не було жодних підстав – про це стало відомо з непублічних розмов, які Telex провів протягом останніх тижнів із джерелами, обізнаними з цією справою або причетними до неї», – йдеться у розслідуванні.

Журналісти стверджують, що заходи проти «золотого конвою» були ініційовані владою лише на папері, за операцією стояли політичні розрахунки. Також зазначається, що Державний секретаріат виконував вказівки Орбана.

За даними джерел Telex, Орбан вирішив діяти у відповідь на «перекриття» Україною нафтопроводу «Дружба», пошкодженого російськими ударами.

Нагадаємо, Ощадбанк 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банком в Австрії та Ощадбанком України.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили.

Зокрема, 6 травня Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку. 

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Теги: Ощадбанк Угорщина Віктор Орбан

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