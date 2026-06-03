Білорусь має три-чотири боєздатні бригади. Рахманін оцінив загрозу наступу

Рахманін зазначив, що загроза може проявитися у вигляді активізації диверсійно-розвідувальних груп

Масштабний наступ або масштабні інфільтраційні дії з боку Білорусі є малоймовірними через банальний брак ресурсів у Мінська, проте теоретична загроза активізації дій на північному кордоні через певний час залишається. Про це в інтерв'ю заявив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, інформує «Главком».

За словами Сергія Рахманіна, попри регулярні військові навчання та агресивну риторику Мінська, білоруська армія наразі не має самостійного потенціалу для ведення активних бойових дій проти України. Проте певні інфраструктурні зміни поблизу українського кордону змушують Сили оборони залишатися у підвищеній готовності.

Сергій Рахманін підкреслив, що для проведення будь-яких серйозних операцій у режиму Лукашенка просто немає необхідної кількості живої сили та техніки.

«У Білорусі в принципі немає на це ресурсу. У них, за великим рахунком, три, ну максимум чотири бригади, які можна вважати боєздатними. І всі, кого вони можуть зібрати, це менше, ніж те, що заходило з півночі в бік Києва з боку Росії у 2022 році», – пояснив нардеп.

Нардеп вважає, що для реалізації бодай локального наступального сценарію Кремлю та Мінську доведеться виконати дві обов'язкові умови:

Оголосити та провести масштабну мобілізацію всередині самої Білорусі.

Перекинути значні додаткові мобілізаційні резерви з Російської Федерації.

Зауважимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що військовослужбовці країни не брали і не братимуть участі у війні проти України. Водночас він додав, що у разі військової атаки на Білорусь з будь-якої території ситуація може різко змінитися. Тоді війна, за його словами, «отримає інший характер». Лукашенко не уточнив жодних деталей щодо можливих сценаріїв розвитку подій, однак наголосив на готовності реагувати на потенційні загрози безпеці країни.

Рахманін зазначив, що найближчим часом загроза може проявитися у вигляді активізації диверсійно-розвідувальних груп. Подібна диверсійна діяльність наразі вже активно ведеться росіянами з боку Брянської області в бік Чернігівщини. Водночас політик звернув увагу на те, що Білорусь готує логістику під майбутні можливі операції, і ці процеси помітні навіть у публічному просторі.

«Певні речі уже відбуваються. Навіть у публічному просторі – там будується не просто рокадна дорога, там будується магістраль в напрямку України», – резюмував Сергій Рахманін.

Нагадаємо, Рахманін вважає, що замороження війни в Україні за лінією бойового зіткнення до кінця поточного року є теоретично можливим сценарієм, до якого схиляються багато українських, західних та навіть російських військових експертів. За словами Сергія Рахманіна, такий розвиток подій зумовлений поточною динамікою на полі бою та зміною військових можливостей сторін.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов погодився з оцінкою президента Володимира Зеленського щодо можливого завершення активної фази бойових дій до листопада, назвавши такий сценарій реалістичним. Буданов зазначив, що орієнтири щодо строків базуються на позиції глави держави та загальній логіці розвитку ситуації на фронті й у міжнародних переговорах. Йдеться про заяву президента Володимира Зеленського, який раніше припускав наявність «вікна можливостей» для досягнення прогресу в перемовинах і зниження інтенсивності бойових дій до зимового періоду.