Головна Світ Політика
search button user button menu button

Італія закликає своїх громадян виїхати з України: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Італія закликає своїх громадян виїхати з України: деталі
Італія закликає громадян утриматися від поʼздок в Україну
фото з відкритих джерел

Громадянам Італії радять бути максимально обережними та за можливості уникати поїздок в Україну 

Міністерство закордонних справ Італії «наполегливо рекомендує» громадянам, які перебувають в Україні, виїжджати, а також закликає утриматися від поїздок в країну. Причиною такої заяви сталі ракетні атаки з боку Росії, які почастішали останніми тижнями. Про це повідомляє італійське МЗС.

Громадянам Італії радять бути максимально обережними та слідкувати за вказівками української влади.

«Будь-які поїздки в Україну, з будь-якої причини, категорично не рекомендуються. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, наполегливо рекомендується використовувати доступні засоби, включаючи поїзди, щоб залишити країну в години, коли комендантська година не діє», – заявили в італійському відомстві. 

Нагадаємо, що останніми тижнями російські окупаційні війська стали частіше атакувати українські міста ракетами й дронами. Так, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ та область дронами. Тієї ночі Повітряні сили знищили 35 дронів Shahed. Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що ця атака дронами була наймасовішою від початку вторгнення РФ в Україну. На щастя, минулося без загиблих.

До слова, у російських містах також гучно. У ніч проти вівторка, 9 травня, у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, знову було неспокійно. Про черговий обстріл прикордонного регіону розповіли в соцмережах місцеві мешканці. А напередодні параду на 9 травня в Москві з'явилися загадкові червоні мітки

Теги: війна Італія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Італія закликає своїх громадян виїхати з України: деталі
Італія закликає своїх громадян виїхати з України: деталі
Стало відомо, хто приїде до Путіна в гості на День перемоги
Стало відомо, хто приїде до Путіна в гості на День перемоги
На кордоні з Росією відбудуться масштабні навчання військових із країн НАТО
На кордоні з Росією відбудуться масштабні навчання військових із країн НАТО
Придністров'я попросило у Путіна «миротворців». Кишинів відреагував
Придністров'я попросило у Путіна «миротворців». Кишинів відреагував
Яку зброю отримає Тайвань від США? Офіційна відповідь острова
Яку зброю отримає Тайвань від США? Офіційна відповідь острова
Узбекистан може достроково отримати нового президента держави
Узбекистан може достроково отримати нового президента держави

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
9039
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
7633
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
7549
Україна відкрила другий фронт війни
6575
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
5860
«Ходячий цвинтар». Російські фашисти розгромили «Безсмертний полк»

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
7 травня, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту