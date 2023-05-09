Італія закликає своїх громадян виїхати з України: деталі

Громадянам Італії радять бути максимально обережними та за можливості уникати поїздок в Україну

Міністерство закордонних справ Італії «наполегливо рекомендує» громадянам, які перебувають в Україні, виїжджати, а також закликає утриматися від поїздок в країну. Причиною такої заяви сталі ракетні атаки з боку Росії, які почастішали останніми тижнями. Про це повідомляє італійське МЗС.

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Громадянам Італії радять бути максимально обережними та слідкувати за вказівками української влади.

«Будь-які поїздки в Україну, з будь-якої причини, категорично не рекомендуються. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, наполегливо рекомендується використовувати доступні засоби, включаючи поїзди, щоб залишити країну в години, коли комендантська година не діє», – заявили в італійському відомстві.

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Нагадаємо, що останніми тижнями російські окупаційні війська стали частіше атакувати українські міста ракетами й дронами. Так, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ та область дронами. Тієї ночі Повітряні сили знищили 35 дронів Shahed. Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що ця атака дронами була наймасовішою від початку вторгнення РФ в Україну. На щастя, минулося без загиблих.

До слова, у російських містах також гучно. У ніч проти вівторка, 9 травня, у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, знову було неспокійно. Про черговий обстріл прикордонного регіону розповіли в соцмережах місцеві мешканці. А напередодні параду на 9 травня в Москві з'явилися загадкові червоні мітки.