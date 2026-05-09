Ізраїль і Ліван повернуться за стіл переговорів: умова США – роззброїти «Хезболлу»

Держдеп США: мир можливий лише після повного відновлення державної влади Лівану та роззброєння бойовиків

Ізраїль і Ліван проведуть два дні інтенсивних переговорів 14 та 15 травня за посередництва Сполучених Штатів. Делегації мають виробити всеохопну угоду про мир і безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Jerusalem Post.



Держдепартамент США оприлюднив заяву, де йдеться, що сторони обговорюватимуть кілька ключових питань: визначення сухопутних та морських кордонів, гуманітарну допомогу й реконструкцію постраждалих регіонів, а також повне відновлення ліванського суверенітету на всій території країни. Вашингтон наголосив: всеохопний мир можливий лише за умови повного відновлення державної влади Лівану та роззброєння «Хезболли».

Позиція Бейрута: мир – так, нормалізація – ні

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам іще в середу запевнив, що Бейрут «прямує до миру з Ізраїлем, а не до нормалізації». Він підкреслив, що уряд прагне, аби зброя перебувала виключно в руках держави – відповідно до рішень ліванського керівництва.

Ліванська сторона висуває свої умови: припинення ізраїльських ударів по ліванських регіонах, звільнення всіх полонених і поетапний вивід ізраїльських військ із півдня країни.

Салам також зауважив, що ліванський переговорний трек не є повністю відокремленим від американсько-іранських переговорів в Ісламабаді. «Лівану вдалося довести, що він веде переговори від свого імені, але це не означає, що ліванський напрямок повністю відокремлений від переговорного напрямку в Ісламабаді», – зазначив прем'єр.

Рубіо: «Хезболла» – головна перешкода

Державний секретар США Марко Рубіо у п'ятницю чітко окреслив позицію Вашингтона: «Ми хочемо, щоб відносини між Ізраїлем та Ліваном, його законним урядом, були дуже міцними. Перешкодою для цього є «Хезболла»».



Рубіо закликав інші країни допомогти озброїти ліванський уряд і перекрити фінансування «Хезболли». «Ми всі прагнемо одного – сильного ліванського уряду, на території якого не діятиме озброєна «Хезболла»», – додав він.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що попередній раунд переговорів між Ізраїлем та Ліваном у США завершився заявою про «спільну позицію» сторін, хоча «Хезболла» виступила проти і навіть завдала ракетних ударів під час їх проведення.

До слова, «Главком» також писав, що перемир'я між Ізраїлем і Ліваном, укладене 16 квітня за посередництва США, виявилося крихким: сторони продовжували обмінюватись ударами, а ЦАХАЛ оголосив, що залишається на «стратегічних позиціях».