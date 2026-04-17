Reuters: Ізраїль і Ліван розпочали режим припинення вогню

Аліна Самойленко
Ліванці почали повертатися додому
фото: Reuters

Мешканці Бейруту вітали припинення вогню залпами у повітря

Після набрання чинності 10-денного припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном ситуація в регіоні залишається напруженою. Попри офіційний початок перемир'я, ліванське державне агентство NNA повідомило про порушення тиші: ізраїльська артилерія здійснила обстріли південних районів країни через пів години після встановленого терміну. Також у прикордонних зонах було чути кулеметні черги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Associated Press.

Ізраїльське військове командування підтвердило, що залишає свої підрозділи на поточних позиціях. Речник ЦАХАЛу Авіхай Адраї звернувся до мешканців півдня Лівану із закликом не повертатися до домівок на південь від річки Літані до особливого розпорядження. За його словами, розгортання військ зберігається через продовження активності бойовиків «Хезболли».

Зі свого боку «Хезболла» оприлюднила звіт про свої військові операції за четвер. Згідно з документом, остання атака угруповання відбулася о 23:50 за місцевим часом – лише за десять хвилин до офіційного припинення вогню.

Попри напружену атмосферу, у Бейруті почалися масові святкування. Мешканці ліванської столиці вітали припинення вогню залпами у повітря. Крім того, всупереч застереженням офіційних осіб, родини переселенців почали масово повертатися до своїх домівок у південних передмістях Бейрута та південних регіонах країни.

Президент Трамп висловив сподівання, що ця пауза стане кроком до ширшої регіональної деескалації. Очікується, що протягом наступного тижня лідери Ізраїлю та Лівану можуть зустрітися у Вашингтоні для подальших переговорів щодо сталого миру.

Як відомо, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.

