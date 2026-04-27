Головна Світ Політика
search button user button menu button

До Ізраїлю прибуло ще одне судно з краденим українським зерном

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За даними Axios, Україна залишає за собою право застосувати всі дипломатичні та міжнародно-правові заходи, якщо судно розвантажиться в Ізраїлі
фото: MarineTraffic (ілюстративне)

Судно перевозить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю

До ізраїльського порту Хайфа прибуло судно Panormitis з краденою українською пшеницею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналістку розслідувального проєкту SeaKrime Центру «Миротворець» Катерину Яресько та журналіста Axios Барака Равіда.

Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно.

«Є непрямі ознаки, що весь вантаж Panormitis вивезений із Керчі та Бердянська, однак стверджувати цього ми не можемо. Нам вдалося зібрати докази лише по одному перевізнику – Leonid Pestrikov (IMO: 9922122), який доставив 6087.68 т ячменю та 954.56 т пшениці з Бердянська і перевантажив зерно на Panormitis 18 квітня», – написала Яресько.

фото 1
фото: Facebook/Катерина Яресько

Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Завдяки цьому росіяни можуть приховати походження зерна.

За словами журналіста, який посилається на високе дипломатичне джерело з України, Ізраїль раніше проігнорував вимоги України щодо іншого судна, яке вже розвантажувало зерно, вивезене з окупованих Росією територій України. «Ми стежимо за цим новим судном і не пропустимо його; якщо воно пришвартується та розвантажиться, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх відносин», – каже співрозмовник.

Новий інцидент джерело назвало «схожим на ляпас в обличчя». «Це схоже на ляпаса в обличчя з огляду на стратегічну добру волю, яку Україна виявила до поплічників Ізраїлю: від визначення Корпусу вартових революції як терористичної організації до криміналізації антисемітизму. Отримувати прибуток від крадених товарів має бути нижче гідності Ізраїлю», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зателефонував главі ізраїльського МЗС Гідеону Саару після інформації про те, що російський суховантаж зайшов у порт в Хайфі з 43 тис. тонн краденої пшениці на борту. Під час переговорів Сибіга підкреслив, що Росія використовує продаж викрадених продуктів для підтримки своїх воєнних дій. Він наголосив на тому, що міжнародна спільнота не повинна дозволяти таку торгівлю.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив судну Abinsk із вантажем пшениці з тимчасово окупованих територій України зайти до порту Хайфа, розповіла журналістка проєкту SeaKrime Центру «Миротворець» Катерина Яресько.

Суховантаж очікував дозволу зайти в ізраїльський порт з 23 березня. Відповідний дозвіл було надано лише 12 квітня. За наявною інформацією, на борту судна перебуває 43 765,18 тонн пшениці. Зерно було завантажене на якірній стоянці порту Кавказ, куди його доставили з окупованих українських портів.

Згодом стало відомо, що Ізраїль дозволив російському судну з вантажем зерна, яке Україна вважає вивезеним з тимчасово окупованих територій, залишити порт Хайфи.

Читайте також:

Теги: зерно Ізраїль МЗС корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua