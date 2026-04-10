«Хезболла» закликала ліванський уряд відмовитися від переговорів з Ізраїлем

У Бейруті демонстранти, включаючи прихильників «Хезболли», протестують проти прямих переговорів між Ізраїлем та урядом Лівану

Угруповання «Хезболла» виступило із закликом до Бейрута відмовитися від прямого діалогу з Ізраїлем. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Приводом для такої заяви стала загибель 13 ліванських правоохоронців під час обстрілу Набатії у п'ятницю. Бойовики наголосили, що поступки ворогу є небезпечними, а уряд має підтримувати позицію «опору», оскільки Ізраїль зважає лише на силу.

Ця реакція з’явилася після слів ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньяху про те, що Ліван нібито сам неодноразово ініціював контакти. Нетаньяху вже надав розпорядження своєму кабінету готуватися до прямих переговорів, головними цілями яких він назвав роззброєння «Хезболли» та швидке встановлення мирних відносин.

Водночас Бейрут заперечує готовність до діалогу. Ліванський посадовець у коментарі для CNN підкреслив, що країна не вестиме перемовини, поки тривають бойові дії, і додала, що жодних офіційних пропозицій влада поки не отримувала.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Лівану, ситуація в країні залишається критичною. Перші дні після початку перемир'я з Іраном стали найбільш кровопролитними з вересня 2024 року: через ізраїльські удари зафіксовано щонайменше 357 загиблих та понад 1200 поранених.

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф виступив із різким застереженням, заявивши, що час для збереження перемир'я спливає.

Основною точкою напруження стало питання включення Лівану до двотижневої угоди про припинення вогню, яку США та Іран уклали минулого вівторка. За словами Галібафа, Ліван та вся «Вісь опору» є невід’ємними частинами домовленостей, тому продовження ізраїльських операцій Тегеран розцінює як пряме порушення режиму тиші.

