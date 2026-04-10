«Хезболла» закликала ліванський уряд відмовитися від переговорів з Ізраїлем

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
«Хезболла» закликала ліванський уряд відмовитися від переговорів з Ізраїлем
У Бейруті демонстранти, включаючи прихильників «Хезболли», протестують проти прямих переговорів між Ізраїлем та урядом Лівану
фото: Reuters

У Лівані через ізраїльські удари зафіксовано щонайменше 357 загиблих та понад 1200 поранених

Угруповання «Хезболла» виступило із закликом до Бейрута відмовитися від прямого діалогу з Ізраїлем. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN

Приводом для такої заяви стала загибель 13 ліванських правоохоронців під час обстрілу Набатії у п'ятницю. Бойовики наголосили, що поступки ворогу є небезпечними, а уряд має підтримувати позицію «опору», оскільки Ізраїль зважає лише на силу.

Ця реакція з’явилася після слів ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньяху про те, що Ліван нібито сам неодноразово ініціював контакти. Нетаньяху вже надав розпорядження своєму кабінету готуватися до прямих переговорів, головними цілями яких він назвав роззброєння «Хезболли» та швидке встановлення мирних відносин.

Водночас Бейрут заперечує готовність до діалогу. Ліванський посадовець у коментарі для CNN підкреслив, що країна не вестиме перемовини, поки тривають бойові дії, і додала, що жодних офіційних пропозицій влада поки не отримувала.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Лівану, ситуація в країні залишається критичною. Перші дні після початку перемир'я з Іраном стали найбільш кровопролитними з вересня 2024 року: через ізраїльські удари зафіксовано щонайменше 357 загиблих та понад 1200 поранених.

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф виступив із різким застереженням, заявивши, що час для збереження перемир'я спливає. 

Основною точкою напруження стало питання включення Лівану до двотижневої угоди про припинення вогню, яку США та Іран уклали минулого вівторка. За словами Галібафа, Ліван та вся «Вісь опору» є невід’ємними частинами домовленостей, тому продовження ізраїльських операцій Тегеран розцінює як пряме порушення режиму тиші.

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про намір розпочати прямі мирні переговори з Бейрутом.

Основною метою діалогу має стати повне роззброєння угруповання «Хезболла» та встановлення стабільних відносин між країнами. Ця заява пролунала після найпотужнішого за час конфлікту обстрілу Лівану, що поставив під загрозу нещодавно укладену за посередництва Дональда Трампа угоду про припинення вогню між США та Іраном.

Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру
Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру
«Хезболла» закликала ліванський уряд відмовитися від переговорів з Ізраїлем
«Хезболла» закликала ліванський уряд відмовитися від переговорів з Ізраїлем
«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
Папа Римський отримав особливий подарунок від Макрона
Папа Римський отримав особливий подарунок від Макрона
«У вас немає козирів»: Трамп різко звернувся до Ірану
«У вас немає козирів»: Трамп різко звернувся до Ірану

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

