У США пройшли переговори Ізраїлю та Лівану: сторони повідомили про «спільну позицію»

glavcom.ua
Рубіо назвав момент історичним
Попри позитивні оцінки переговорів, перспективи швидкої угоди залишаються невизначеними

У Вашингтоні відбулися переговори між Ізраїлем та Ліваном за посередництва США – перша зустріч такого рівня за тривалий час. Сторони позитивно оцінили хід переговорів. Про це пише euronews, передає «Главком».

Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер позитивно оцінив результати зустрічі: «Нам сподобалося спілкуватися один з одним. У нас був чудовий обмін думками, який тривав понад дві години».

За його словами, сторони продемонстрували зближення позицій.

«Сьогодні ми виявили, що ми знаходимося на одному боці рівняння. Нас об’єднує прагнення звільнити Ліван від окупаційної сили під контролем Ірану, відомої як «Хезболла»», – сказав він.

Посередником на переговорах виступив державний секретар США Марко Рубіо, який назвав момент історичним.

«Ми розуміємо, що нам доводиться протистояти багаторічній історії і складнощам, які привели нас до цього унікального моменту і можливостей, що відкриваються. Ми сподіваємося, що сьогодні ми зможемо окреслити рамки, які стануть основою для встановлення справжнього і тривалого миру», – заявив Рубіо.

У Держдепартаменті США заявили, що зустріч була «продуктивною», і сторони погодилися продовжити діалог.

Попри позитивні оцінки, перспективи швидкої угоди залишаються невизначеними. Угруповання «Хезболла», яке підтримує Іран і веде бойові дії проти Ізраїлю, виступило проти переговорів і навіть заявило про ракетні удари під час їх проведення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про намір розпочати прямі мирні переговори з Бейрутом. Основною метою діалогу має стати повне роззброєння угруповання «Хезболла» та встановлення стабільних відносин між країнами.

Як повідомлялося, на тлі невдалих переговорів між США та Іраном у Пакистані Армія оборони Ізраїлю готується до відновлення бойових дій. Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еял Замір доручив військовим перейти до «підвищеного стану готовності» та підготуватися до відновлення бойових дій з Іраном. ЗМІ також пишуть, що ЦАХАЛ готується не лише до відновлення війни, а й до можливого раптового удару Ірану по Ізраїлю.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко виступив проти Ізраїлю, звинувативши Єрусалим у злочинах проти палестинців і жителів Лівану та пригрозивши можливими військовими діями.

