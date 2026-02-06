Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чехія скоротить витрати на гуманітарну допомогу Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Чехія скоротить витрати на гуманітарну допомогу Україні
Опозиція у Чехії розкритикувала рішення уряду скоротити гуманітарну допомогу
фото з відкритих джерел

Ексміністра закордонних справ Чехії висловився проти рішення уряду Андрея Бабіша

Уряд Чехії збирається скоротити витрати на допомогу Україні та іншим країнам. Кошти, що витрачали на фінансування допомоги скоротять втричі. Про це пише «Главком» із посиланням на ČT24.

Голова міністерства закордонних справ Чехії Петро Мацінко пояснив, що це рішення прийняли у зв’язку з економією бюджетних коштів. З коштів, які виділяли на гуманітарну допомогу, Чехія закупила та передала Україні генератори. 

Також ці кошти спрямовували на гуманітарну підтримку інших країн. Наприклад, на використання гелікоптерів для усунення пожеж в Іспанії, або ж допомогу в секторі Гази. Однак бюджет гуманітарної допомоги буде скорочено.

Чинний уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша пропонує скоротити гуманітарну допомогу до 50 млн чеських крон, це €2 млн. Водночас попередній уряд на чолі з Петром Фіалою виділяв на ці потреби близько 165 млн крон, це €6,8 млн.

Це рішення розкритикувала опозиція. За словами ексміністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, це рішення є помстою людству. Він також повідомив, що кошти для гуманітарної допомоги спрямовували для відновлення житла та шкіл для ВПО в Україні. Наразі невідомо, чи буде відновлено або подовжено цю ініціативу.

Нагадаємо, що чеські волонтери в рамках ініціативи «Подарунок для Путіна» зібрали близько €5,3 млн для України. Зібрані кошти спрямують на закупівлю генераторів. Цей збір було розпочато у зв'язку із проханням України про допомогу у підтримці енергетики після російських обстрілів. Тому завдяки цим коштам для України придбають портативні генератори, зарядні станції та акумулятори для лікарень, шкіл та будинків що залишилися без світла.

До слова, чеська компанія Spark у співпраці з волонтерами відправила Україні FPV-дрони на оптоволокні, які створені на основі технологій із перехоплених російських БпЛА. Новий дрон неможливо глушити завдяки оптичному волокну, і він на третину дешевший за інші моделі. Його назвали «Яном Жижкою» на честь відомого чеського полководця.

Читайте також:

Теги: Чехія гуманітарна допомога війна уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петр Мацінка ігноруватиме Петра Павела
Політичний скандал у Чехії: глава МЗС заявив, що ігноруватиме президента
2 лютого, 09:22
Естонія наголошує на важливості підтримки українців
Естонія виділить €400 тис. для гуманітарної допомоги Україні
30 сiчня, 18:54
Низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується
«Укрзалізниця» вводить обмеження через обстріли
28 сiчня, 17:09
Гетманцев наголосив, що мир «може бути не зовсім на тих умовах, які ми розраховуємо»
«Найбільш ймовірний сценарій». Соратник Зеленського спрогнозував, коли завершиться війна
27 сiчня, 20:22
На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів
Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року
22 сiчня, 08:29
На початку 2022 року Сергій Шумілов змінив борцівське трико на військову форму
На війні загинув борець греко-римського стилю Сергій Шумілов
21 сiчня, 14:17
Президент США Дональд Трамп
Трамп зробив те, чого не зміг Путін
21 сiчня, 10:03
Про зникнення військового родичам повідомляє ТЦК та СП
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
11 сiчня, 12:33
Андрій Сибіга (ліворуч) запросив Петра Мацінку до столиці України
Україна та Чехія домовилися «перегорнути сторінку» після скандалу з чеським спікером
6 сiчня, 19:23

Політика

РФ спробувала втягнути Макрона у справу Епштейна
РФ спробувала втягнути Макрона у справу Епштейна
Чехія скоротить витрати на гуманітарну допомогу Україні
Чехія скоротить витрати на гуманітарну допомогу Україні
Замах на заступника начальника ГРУ: яку роль Алексєєв відіграв у трагедії Маріупольського гарнізону
Замах на заступника начальника ГРУ: яку роль Алексєєв відіграв у трагедії Маріупольського гарнізону
Ми завжди готові до переговорів з Росією – Мерц
Ми завжди готові до переговорів з Росією – Мерц
Розвідка розкрила «дружбу по розрахунку» Китаю та РФ
Розвідка розкрила «дружбу по розрахунку» Китаю та РФ
Китай закликав США відновити діалог з Росією
Китай закликав США відновити діалог з Росією

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua