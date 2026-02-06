Чехія скоротить витрати на гуманітарну допомогу Україні

Ексміністра закордонних справ Чехії висловився проти рішення уряду Андрея Бабіша

Уряд Чехії збирається скоротити витрати на допомогу Україні та іншим країнам. Кошти, що витрачали на фінансування допомоги скоротять втричі. Про це пише «Главком» із посиланням на ČT24.

Голова міністерства закордонних справ Чехії Петро Мацінко пояснив, що це рішення прийняли у зв’язку з економією бюджетних коштів. З коштів, які виділяли на гуманітарну допомогу, Чехія закупила та передала Україні генератори.

Також ці кошти спрямовували на гуманітарну підтримку інших країн. Наприклад, на використання гелікоптерів для усунення пожеж в Іспанії, або ж допомогу в секторі Гази. Однак бюджет гуманітарної допомоги буде скорочено.

Чинний уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша пропонує скоротити гуманітарну допомогу до 50 млн чеських крон, це €2 млн. Водночас попередній уряд на чолі з Петром Фіалою виділяв на ці потреби близько 165 млн крон, це €6,8 млн.

Це рішення розкритикувала опозиція. За словами ексміністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, це рішення є помстою людству. Він також повідомив, що кошти для гуманітарної допомоги спрямовували для відновлення житла та шкіл для ВПО в Україні. Наразі невідомо, чи буде відновлено або подовжено цю ініціативу.

Нагадаємо, що чеські волонтери в рамках ініціативи «Подарунок для Путіна» зібрали близько €5,3 млн для України. Зібрані кошти спрямують на закупівлю генераторів. Цей збір було розпочато у зв'язку із проханням України про допомогу у підтримці енергетики після російських обстрілів. Тому завдяки цим коштам для України придбають портативні генератори, зарядні станції та акумулятори для лікарень, шкіл та будинків що залишилися без світла.

До слова, чеська компанія Spark у співпраці з волонтерами відправила Україні FPV-дрони на оптоволокні, які створені на основі технологій із перехоплених російських БпЛА. Новий дрон неможливо глушити завдяки оптичному волокну, і він на третину дешевший за інші моделі. Його назвали «Яном Жижкою» на честь відомого чеського полководця.