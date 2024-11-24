Чиновники сподіваються, що Трампу вдасться переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху припинити війну в Газі в обмін на звільнення заручників, яких утримує ХАМАС

Майбутній президент США Дональд Трамп стане головним перемовником щодо кризи в Газі. Сім'ї заручників покладають на нього великі надії. Про це повідомляє Axios.

Зокрема, сім'ї заручників та налаштовані на угоду ізраїльські чиновники сподіваються, що Трампу вдасться переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху припинити війну в Газі в обмін на звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

Як повідомила виданню нова прессекретарка Трампа у Білому домі Каролін Лівіт, новообраний президент США відновить більш суворі санкції проти Ірану, боротиметься з тероризмом і підтримає Ізраїль.

«Президент Трамп працюватиме над тим, щоб повернути додому невинних мирних жителів, які утримуються як заручники», – сказала вона.

Як зазначає Axios, менш ніж за два місяці до інавгурації Трампа угоду про звільнення заручників, а також про припинення вогню, навряд чи буде досягнуто. А новообраний президент США, швидше за все, успадкує кризу і відповідальність за сімох американців, яких утримує ХАМАС, четверо з яких, як вважають, живі.

Деякі ізраїльські чиновники кажуть, що Трамп, який заявив, що хоче якнайшвидшого закінчення війни в Газі, матиме набагато більше важелів та впливу на Нетаньяху, ніж чинний президент США Джо Байден.

Нагадаємо, що крім війни в Газі, Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір зупинити війну між Росією та Україною.

Однак учора головний соратник новообраного президента в Сенаті Майк Раундс виступив проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він заявив, що Кремлю не можна довіряти.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, якого світові лідери уже встигли привітати з перемогою, у своїй нічній промові перед виборцями заявив, що планує покласти край війнам у світі.

Дональд Трамп заявляв, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною: «Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну – «Главком»), і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості».

Республіканець зауважував, що закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він називав спосіб, завдяки якому досягне цього.

Також Трамп зазначав, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години.