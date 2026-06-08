Литва поблизу російського кордону розпочала навчання добровольчих сил

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Навчання «Міцний щит – 2» триватимуть із 8 до 14 червня

У прикордонному регіоні Литви, що розташований поблизу стратегічно важливого Сувальського коридору та Калінінградської області РФ, розпочалися масштабні навчання Добровольчих сил охорони краю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Повідомляється, що військові маневри під назвою «Міцний щит – 2» триватимуть з 8 до 14 червня.

Головне завдання навчань – перевірка боєготовності оборонних підрозділів та відпрацювання тактичних дій за умов реальних безпекових загроз.

«Військовослужбовці відпрацьовуватимуть дії в реальних умовах. Під час навчань оцінюватимуть спроможність штабу й підрозділів планувати та проводити операції, координувати дії та взаємодіяти з іншими підрозділами збройних сил Литви та союзниками по НАТО», – зазначили у литовському оборонному відомстві.

Окрім регулярних військ та добровольців, до виконання завдань залучать членів Союзу литовських стрільців. Значна частина операцій проходитиме безпосередньо на цивільних територіях як у світлу, так і в темну пору доби.

Окрему увагу організатори навчань приділяють комунікації з місцевим населенням та відпрацюванню алгоритмів оборони в межах населених пунктів.

Серед ключових цілей маневрів у Міноборони виділяють:

Зміцнення взаємодії між військовослужбовцями та цивільним суспільством.

Підвищення рівня довіри населення до армії Литви та союзних військ блоку НАТО.

Розвиток у солдатів стійких навичок виконання бойових завдань у цивільному середовищі.

Для цього під час навчань буде розгорнуто щільну координацію та співпрацю з державними й муніципальними установами, неурядовими організаціями, а також представниками приватного сектору економіки.

«Главком» писав, що Литва стала першою країною-членом НАТО, яка спрямовує на оборону понад 5% свого ВВП. У 2026 році цей показник сягне 5,38%, або близько €4,79 млрд. У МЗС Литви наголосили, що країна прагне бути надійним союзником, який подає приклад іншим. Збільшення пов'язане з посиленням безпекової політики через війну в Україні та занепокоєнням країн Балтії щодо можливих загроз з боку Росії.

Для порівняння: у 2025 році найбільше серед союзників у відсотках від ВВП витрачала Польща – 4,3%. Литва, Латвія та Естонія тоді перевищували 3%. Тепер Литва робить якісний стрибок і залишає решту союзників далеко позаду.