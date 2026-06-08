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Підрозділ на честь УПА. Туск звернувся до Зеленського та Навроцького

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Підрозділ на честь УПА. Туск звернувся до Зеленського та Навроцького
Туск запропонував Зеленському та Навроцькому перейти до прямого діалогу, щоб врегулювати всі питання
фото: Reuters

Туск: я публічно звертаюся до президентів Навроцького та Зеленського із закликом до прямої і щирої розмови

Між Україною та Польщею не вщухає скандал через підрозділ Збройних сил України, який був перейменований на честь Героїв УПА. На цьому тлі керівник Офісу президента Кирило Буданов їздив у Польщу для зустрічі з польськими дипломатами.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дипломатія не спрацювала, і закликав президентів Кароля Навроцького і Володимира Зеленського до «прямої і щирої розмови», пише «Главком».

«Оскільки дипломатія не дала жодних результатів, я публічно звертаюся до президентів Навроцького та Зеленського із закликом до прямої і щирої розмови.
Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася перед обличчям російської загрози. Співпраця відповідає інтересам як наших держав, так і наших народів, а конфлікт – інтересам Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас», – написав Туск.

Підрозділ на честь УПА. Туск звернувся до Зеленського та Навроцького фото 1

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Наразі офіційного рішення щодо ордена Зеленського польська влада не ухвалювала, а відповідне питання Навроцький запропонував включити до порядку денного засідання капітулу ордена Білого Орла, яке заплановане на 8 червня.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Зауважимо, що відомі польські громадські діячі, журналісти, митці і колишні представники демократичної опозиції виступили зі спільним зверненням щодо українсько-польських відносин на тлі дискусій, викликаних присвоєнням одному з підрозділів ЗСУ почесної назви «Героїв УПА». Звернення підписали, зокрема, Збігнєв Буяк, Владислав Фрасинюк, Павел Каспшак, Цезарій Лазаревич, Пйотр Нємчик, Анджей Северин та Кшиштоф Скіба.

Як повідомлялося, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на рішення про надання одному з українських підрозділів назви «героїв УПА». Польський посадовець заявив, що прославляння Української повстанської армії є неприйнятним для польського суспільства та закликав українську владу переглянути відповідне рішення.

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Теги: ОУН-УПА скандал Володимир Зеленський Дональд Туск конфлікт Кароль Навроцький

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