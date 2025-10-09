Ізраїль закликав вручити Трампу Нобелівську премію миру і показав красномовне фото

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу закликав вручити президенту США Дональду Трампу Нобелівську премію миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис адміністрації у соцмережі Х.

«Вручіть Дональду Трампу Нобелівську премію миру – він її заслуговує!», – йдеться у повідомленні.

Тим часом повідомлялося, що лауреат Нобелівської премії миру був обраний до угоди Ізраїлю з ХАМАСом. Комітет провів своє останнє засідання 6 жовтня і прийняв рішення.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив президентові США Дональду Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба парламентарів номінувати Трампа на Нобелівську премію миру. Раніше голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко номінував американського лідера, але згодом відкликав пропозицію, заявивши, що «втратив будь-яку віру і надію» на президента США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає номінацію президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться сприяти припиненню війни. «Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України», – сказав Зеленський.

Також уряд Пакистану офіційно номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Таке рішення ухвалено на знак визнання його «рішучого дипломатичного втручання» у конфлікт між Індією та Пакистаном.

До слова, радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.