Трамп прокоментував удар Ізраїлю по Катару: Рішення приймав Нетаньягу

Дональд Трамп після атаки Ізраїлю на Катар поспілкувався з обома лідерами

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не приймав рішення про удар Ізраїлю по Катару, а відповідальність за це лежить на прем'єр-міністрі Біньяміні Нетаньягу. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

Американський президент повідомив, що після атаки поспілкувався з обома лідерами. За словами Трампа, Нетаньягу запевнив його, що прагне миру.

Трамп також розповів, що розмовляв з еміром і прем'єр-міністром Катару, подякував їм за підтримку і пообіцяв, що подібних інцидентів на їхній території більше не буде. Президент США вважає, що ця сумна подія може стати новою можливістю для досягнення миру.

Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня, Ізраїль завдав ударів по Досі в Катарі, націлених на високопоставлених чиновників Хамасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Arabiya.

Міністерство закордонних справ Катару у своїй заяві засудило ізраїльську атаку, яка, за його словами, була націлена на житлові будинки, в яких проживали кілька членів ХАМАСу. Попередня інформація, свідчить, що головний переговорник ХАМАСу Халіл аль-Хайя загинув в результаті ізраїльського удару в Катарі.

До слова, Іспанія посилює свою політику щодо Ізраїлю, запроваджуючи повне ембарго на постачання зброї. Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про пакет обмежувальних заходів, спрямованих на захист мирного населення Сектора Гази та припинення масових жертв серед цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aljazeera.

Згідно з королівським указом, заборона на торгівлю зброєю з Ізраїлем, яка діяла з жовтня 2023 року, тепер набуває офіційного статусу. Це стосується продажу, купівлі та передачі озброєнь, боєприпасів і військової техніки.

Також ізраїльські військові в суботу, 6 вересня, закликали палестинських жителів міста Газа евакуюватися на південь анклаву. Це звернення пролунало на тлі просування ізраїльських військ вглиб найбільшого міського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Військові Ізраїлю вже кілька тижнів здійснюють потужні удари та проводять наступ на передмістя міста Газа. За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, захоплення міста, яке вважається оплотом ХАМАС, є необхідним для перемоги над палестинськими бойовиками.