Ядерний арсенал КНДР перевищує можливості протиракетної оборони США – Bloomberg

Наталія Порощук
Кім Чен Ин на військовій церемонії, присвяченій 600-міліметровим ракетним системам залпового вогню, що відбулася 18 лютого в Пхеньяні
фото: Korean Central News Agency

За оцінками аналітиків, КНДР має близько 50 ядерних боєголовок

Ядерний арсенал Північної Кореї наближається до критичної межі і стає достатньо потужним, щоб долати наземні системи протиракетної оборони США, на розробку яких протягом останніх 30 років витратили мільярди доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Наприкінці січня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Пхеньян здатний виробляти збройовий матеріал для виробництва 20 ядерних боєголовок на рік. Якщо цей темп збережеться, до 2035 року арсенал КНДР досягне рівня Франції.

За оцінками аналітиків, КНДР має близько 50 ядерних боєголовок.

«Поки Дональд Трамп веде війну на Близькому Сході, щоб не допустити отримання ядерної зброї клерикальним режимом Ірану, дані свідчать про те, що зусилля США щодо стримування програми Кім Чен Ина зазнали невдачі. Перетворення Північної Кореї з «держави-ізгоя» на повноправного члена «клубу ядерних держав» означає, що вона може не лише погрожувати ядерною війною, а й, можливо, вже здатна її вести», – наголошує Bloomberg.

Наземна система перехоплення на середній ділянці траєкторії (GMD – Ground-based Midcourse Defense) охоплює 44 ракети-перехоплювачі, розміщені на Алясці та в Каліфорнії, з можливістю розширення ще на 20 позицій. Під час перехоплення кожної цілі потрібно випускати щонайменше два перехоплювачі. Це означає, що за одночасного запуску близько двох десятків МБР (міжконтинентальних балістичних ракет) запас американських перехоплювачів буде вичерпано.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що конфлікт між США та Іраном є прямим доказом правильності курсу Пхеньяна на збереження ядерної зброї. Виступаючи перед Верховними народними зборами, він назвав ядерний статус КНДР «незворотним» і звинуватив Вашингтон у «державному тероризмі». 

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І заявив про повну підтримку Пекіна у прагненні побудувати «багатополярний світ».

Читайте також:

Читайте також

«Віддайте Донбас»: ультиматум Росії як ознака провалу
«Віддайте Донбас»: ультиматум Росії як ознака провалу
1 квiтня, 16:09
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
22 квiтня, 12:40
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
1 квiтня, 04:32
Пентагон попередив Трампа про вичерпання цілей США для ударів в Ірані
США зіткнулися з браком цілей в Ірані. Трамп наполіг воювати далі
3 квiтня, 09:26
У середині квітня в Угорщині відбудуться вирішальні для прем’єра вибори
Віцепрезидент США візьме участь у передвиборчому мітингу Орбана
3 квiтня, 20:23
Глава Білого дому повідомляв, що американські кораблі активно поповнюються озброєнням і можуть бути використані для ударів
Трамп готує нові удари по Тегерану через провал перемовин – WSJ
13 квiтня, 09:04
Reuters: Трамп заявив, що Іран підготував пропозицію для США
Reuters: Трамп заявив, що Іран підготував пропозицію для США
24 квiтня, 22:57
Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном
Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном
24 квiтня, 23:15
Стара помилка Трампа заважає йому домовитися з Іраном. Пояснення NYT
Стара помилка Трампа заважає йому домовитися з Іраном. Пояснення NYT
26 квiтня, 04:15

Політика

Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
Ядерний арсенал КНДР перевищує можливості протиракетної оборони США – Bloomberg
Ядерний арсенал КНДР перевищує можливості протиракетної оборони США – Bloomberg
Видали і забрали. Сербія передумала давати паспорт племіннику Кадирова
Видали і забрали. Сербія передумала давати паспорт племіннику Кадирова
Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні
Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні
Ексглава ФБР отримав обвинувачення в погрозі життю Трампа через фото з мушлями
Ексглава ФБР отримав обвинувачення в погрозі життю Трампа через фото з мушлями
Після заяв Трампа про вихід з НАТО: Чарльз наголосив на важливості альянсу для підтримки України
Після заяв Трампа про вихід з НАТО: Чарльз наголосив на важливості альянсу для підтримки України

Новини

ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
