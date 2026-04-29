Ядерний арсенал КНДР перевищує можливості протиракетної оборони США – Bloomberg

За оцінками аналітиків, КНДР має близько 50 ядерних боєголовок

Ядерний арсенал Північної Кореї наближається до критичної межі і стає достатньо потужним, щоб долати наземні системи протиракетної оборони США, на розробку яких протягом останніх 30 років витратили мільярди доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Наприкінці січня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Пхеньян здатний виробляти збройовий матеріал для виробництва 20 ядерних боєголовок на рік. Якщо цей темп збережеться, до 2035 року арсенал КНДР досягне рівня Франції.

«Поки Дональд Трамп веде війну на Близькому Сході, щоб не допустити отримання ядерної зброї клерикальним режимом Ірану, дані свідчать про те, що зусилля США щодо стримування програми Кім Чен Ина зазнали невдачі. Перетворення Північної Кореї з «держави-ізгоя» на повноправного члена «клубу ядерних держав» означає, що вона може не лише погрожувати ядерною війною, а й, можливо, вже здатна її вести», – наголошує Bloomberg.

Наземна система перехоплення на середній ділянці траєкторії (GMD – Ground-based Midcourse Defense) охоплює 44 ракети-перехоплювачі, розміщені на Алясці та в Каліфорнії, з можливістю розширення ще на 20 позицій. Під час перехоплення кожної цілі потрібно випускати щонайменше два перехоплювачі. Це означає, що за одночасного запуску близько двох десятків МБР (міжконтинентальних балістичних ракет) запас американських перехоплювачів буде вичерпано.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що конфлікт між США та Іраном є прямим доказом правильності курсу Пхеньяна на збереження ядерної зброї. Виступаючи перед Верховними народними зборами, він назвав ядерний статус КНДР «незворотним» і звинуватив Вашингтон у «державному тероризмі».

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І заявив про повну підтримку Пекіна у прагненні побудувати «багатополярний світ».