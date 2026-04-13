Трамп готує нові удари по Тегерану через провал перемовин – WSJ

Після невдалих переговорів між США та Іраном у Пакистані адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає різні варіанти дій, зокрема відновлення ударів по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними американських посадовців та осіб, обізнаних із ситуацією, один із ключових сценаріїв передбачає поєднання точкових авіаударів із морською блокадою Ормузької протоки – стратегічно важливого маршруту, через який проходить близько 20% світових поставок нафти.

Водночас у Білому домі також обговорюється більш жорсткий варіант – повномасштабна повітряна кампанія проти Ірану. Однак, за словами співрозмовників журналістів, цей сценарій вважається менш імовірним через ризики масштабної ескалації в регіоні та небажання Трампа втягувати США у тривалу війну на Близькому Сході.

Ще один варіант – тимчасова блокада Ормузької протоки з подальшим залученням союзників США до довгострокової морської місії з супроводу судноплавства. Адміністрація Трампа вважає, що такий крок може посилити економічний тиск на Тегеран і водночас продемонструвати контроль над ключовим енергетичним маршрутом.

Представники Білого дому заявляють, що президент США все ще не виключає дипломатичного сценарію. Водночас він наполягає на жорстких умовах для будь-якої майбутньої угоди з Іраном: повне відкриття Ормузької протоки без зборів, згортання програми збагачення урану та демонтаж відповідної інфраструктури, передача запасів високозбагаченого урану, а також припинення фінансування союзних Ірану проксі-груп, зокрема «Хезболли» та хуситів у Ємені.

Переговори, які проходили в Пакистані, зірвалися після того, як Іран відмовився повністю згортати свою ядерну програму. Попри це, окремі представники іранської делегації заявляють про можливість продовження дипломатичного процесу за умови відновлення довіри між сторонами.

Аналітики попереджають, що будь-який із розглянутих сценаріїв несе серйозні ризики: ескалацію конфлікту, нові удари у відповідь по американських силах у регіоні, а також потенційне зростання світових цін на енергоносії через загрозу судноплавству в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Блокада набуде чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.

Водночас Центральне командування зазначило, що не перешкоджатиме свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів.

Після оголошення Сполученими Штатами про блокування суден, які прямують до або з Ірану, нафтові танкери різко почали змінювати маршрути. Згідно з даними морських систем LSEG та Kpler, капітани суден намагаються випередити початок блокади суден, які прямують до Ірану та з нього.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

До слова, президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.