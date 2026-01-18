Доки світ переймається Гренландією, Трамп придивляється до нової жертви – NBC News

Гренландія – лише частина глобального геополітичного плану Трампа

Доки загальна увага прикута до зазіхань Дональда Трампа на Гренландію, президент США таємно усе уважніше придивляється до Канади, яку він раніше вже пропонував зробити 51-м штатом. Як інформує «Главком», про це пише NBC News.

За даними кількох поінформованих осіб, з якими говорили журналісти, Трамп у приватних розмовах висловлює усе більше занепокоєння через те, що він вважає нездатністю Канади захистити свої кордони від посягань з боку Росії чи Китаю. Зокрема, президент США висловлює переконання, що Канаді потрібно збільшити витрати на оборону.

Разом із тим, за словами співрозмовників видання, поки що Трамп не висловлював наміру «купити Канаду», як він хоче зробити це із Гренландією, і не веде розмов про пряму військову окупацію північного сусіда.

Зазначається, що посилення захисту північних районів Канади є ключовою частиною плану зі «зміцнення» Західної півкулі, як це бачать Трамп та його ключові помічники, і є частиною тієї ж логіки, в межах якої висуваються претензії на Гренландію.

Як зазначає NBC News, цей інтерес Трампа щодо Канади сягає коренями часів його першої президентської каденції. Торік це вилилося у публічні заяви про необхідність зробити Канаду 51-м штатом США. Зрештою ці заяви переросли у торговельну війну між двома близькими сусідами.

За даними джерел, на цьому тлі американські чиновники ведуть неофіційні переговори з канадськими колегами щодо посилення військової співпраці в Арктиці. Зокрема обговорюється питання модернізації системи раннього попередження про військову загрозу з цього напрямку, а також збільшення спільних повітряних та водних патрулів.

Однак, за словами чиновників, про розміщення американського військового контингенту на півночі Канади наразі не йдеться.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні вибачився перед президентом США Дональдом Трампом після того, як американський лідер запровадив додаткові мита проти Канади через критику його тарифної політики.

Нагадаємо, обраний президент Трамп у розмові з тодішнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що, ймовірно, Канаді слід стати 51-м штатом США. Під час візиту Трюдо до резиденції Трампа у Мар-а-Лаго наприкінці листопада президент США заявив канадському прем'єру, що його країна не справляється з охороною кордону Штатів, пропускаючи через нього велику кількість наркотиків і людей, зокрема нелегальних іммігрантів із понад 70 країн.

Під час розмови Трамп заявив, що якщо Канада не зможе розв'язати проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом із США, то в перший же день після інавгурації він запровадить 25% мита на всі канадські товари.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News заявив, що Мексика і Канада могли б увійти до складу Сполучених Штатів замість того, щоб отримувати субсидії.