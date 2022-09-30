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Терористи з «Л/ДНР» прибули на поклон до Кремля (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Терористи з «Л/ДНР» прибули на поклон до Кремля (фото) 
У Москві сьогодні буде гулянка на крові українців 
фото: t.me/bbbreaking

Путін влаштовує свято на честь анексії територій України 

Ватажки-терористи так званих «Л/ДНР» та тимчасово окупованих територій Херсонської і Запорізької областей 30 вересня прибули в Кремль, куди їм наказав з'явитися кремлівський диктатор Володимир Путін. Бойовики Денис Пушилін та Леонід Пасічник представляють терористичні «Л/ДНР», а також окупаційний «голова військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Володимир Сальдо і «голова адміністрації» Запорізької області Євгеній Балицкий викликані Кремлем на церемонію підписання договорів про входження загарбаних територій України до складу РФ.

Цікаво, що світлина зроблена на фоні картини, на якій зображена російська імператриця Катерина II, яка прагнула повністю зруйнувати самостійність та автономію України.

Терористи з «Л/ДНР» прибули на поклон до Кремля (фото)  фото 1

Як повідомляв прессекретар диктатора Дмитро Пєскок, в п'ятницю Путін також проведе зустріч з терористами. 

Як повідомлялося, Путін підпише договори про приєднання чотирьох нових територій до РФ. Пропагандисти анонсували промову президента РФ та буцімто в кулуарах церемонії у Путіна відбудуться зустрічі з терористами «Л/ДНР». 

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Тим часом новий федеральний округ – Кримський може з’явитися в Росії. До його складу увійде анексований Криму, так звані терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини. 

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін готує «святкове звернення». Російська влада вже встановила на Красній площі в Москві сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій України. 

До слова, міський голова Одеси Геннадій Труханов заявляє, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. 

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Теги: анексія путін Леонід Пасічник Денис Пушилін диктатор

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