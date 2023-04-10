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Яка роль Росії у ескалації на кордоні країни? Ізраїльський дипломат зробив гучну заяву

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Яка роль Росії у ескалації на кордоні країни? Ізраїльський дипломат зробив гучну заяву
ізраїльський дипломат українського походження Цві Маген припустив, навіщо Росії потрібна ескалація конфлікту на кордоні Ізраїлю
фото з відкритих джерел

За словами Цві Магена, війна між Ізраїлем та Іраном вигідна Росії, адже це відволіче увагу Заходу від України

Колишній посол Ізраїлю в Росії та Україні, старший дослідник інституту INSS Цві Маген увечері 9 квітня в ефірі радіостанції «Кан Река» заявив, що не виключає, що за ескалацією у сфері безпеки в Ізраїлі та на ізраїльських кордонах може стояти не лише Іран, а й Росія. Про це повідомляють ЗМІ. 

Маген пояснив, що на тлі війни в Україні та ізоляції Росії Москва йде на дедалі більше зближення з Тегераном. Крім того, ескалація в регіоні вигідна Москві, оскільки це відволікає увагу та ресурси Заходу від війни в Україні, а Росія стає ключовим гравцем у цьому конфлікті.

За словами Магена, головне питання полягає в тому, яку і наскільки активну позицію займе Росія у разі початку війни між Ізраїлем та Іраном. При цьому Маген зазначає, що в Ізраїля залишається важіль тиску на Росію – можливе рішення щодо постачання Україні ізраїльської зброї, зокрема наступальної.

Одночасно Маген зазначив, що Ізраїль та Росія продовжують тактичну співпрацю в Сирії.

Нагадаємо, що Ізраїль завдав авіаударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС». 

6 квітня Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

В Ізраїлі також оголосили мобілізацію резервістів

Також «Главком» повідомляв, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.

Теги: росія Ізраїль війна Іран

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