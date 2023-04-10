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В Ізраїлі оголошено мобілізацію резерівстів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Ізраїлі оголошено мобілізацію резерівстів
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив мобілізацію резервістів
фото: DW

Глава ізраїльського уряду дав вказівку поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпорядився мобілізувати резервістів після того, як унаслідок нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві загинули люди. Про це пише France24.

Ідеться про трьох загиблих, серед яких – італійський турист.

Глава ізраїльського уряду дав вказівку поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили.

Зазначається, що напади сталися після того, як Ізраїль ударив у відповідь на ракетний обстріл із Сектора Гази та Лівану.

Нагадаємо, що в суботу, 8 квітня, з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети. Ізраїль атакував у відповідь.

До слова, у Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після цього наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав авіаударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС». 

Крім того, 6 квітня Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

Також ми писали, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.

Теги: Ізраїль військові мобілізація Беньямін Нетаньягу

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