В Ізраїлі оголошено мобілізацію резерівстів

Глава ізраїльського уряду дав вказівку поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпорядився мобілізувати резервістів після того, як унаслідок нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві загинули люди. Про це пише France24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ідеться про трьох загиблих, серед яких – італійський турист.

Глава ізраїльського уряду дав вказівку поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що напади сталися після того, як Ізраїль ударив у відповідь на ракетний обстріл із Сектора Гази та Лівану.

Нагадаємо, що в суботу, 8 квітня, з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети. Ізраїль атакував у відповідь.

До слова, у Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після цього наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав авіаударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, 6 квітня Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

Також ми писали, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.