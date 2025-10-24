Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім після початку будівництва бальної зали Трампа: супутникові знімки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім після початку будівництва бальної зали Трампа: супутникові знімки
Східне крило історичної будівлі повністю знесено
фото: Planet Labs PBC

Речниця Білого дому визнала, що масштаби проєкту розширилися, порівняно з першим задумом

Останні кадри з будівництва на території Білого дому підтверджують, що для реалізації ідеї президента Дональда Трампа з великою бальною залою для прийомів знесли усю історичну будівлю східного крила. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Супутникові знімки з розвитку будівництва на території Білого дому свідчать, що задля бальної зали Трампа знесли усю будівлю східного крила Білого дому, яка традиційно призначалася для офісу перших леді. Колонада, що сполучала основну будівлю зі східним крилом, також майже повністю знесена – крім фрагмента, що прилягає до основної будівлі. Під землею в цій ділянці розташований президентський бункер.

До знесення східного крила
До знесення східного крила
Після знесення східного крила
Після знесення східного крила
фото: Planet Labs PBC

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт визнала, що масштаби проєкту розширилися, порівняно з першим задумом, але закликала «довіряти процесу». «Коли цей план презентували, і коли рендери були готові, президент розпорядився, щоб я вийшла сюди і показала їх вам. Я робила детальне звернення про те, яким буде цей проєкт. Із будь-яким проєктом будівництва з часом можуть ставатися корективи… Ми продовжимо тримати вас у курсі всіх змін, але просто довіряйте процесу», – каже вона.

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».

Білий дім уже оприлюднив список компаній і меценатів, які долучилися до фінансування залу площею понад 8 тис. кв. м. Президент наголосив, що проєкт не коштуватиме американським платникам податків жодного долара, адже всі витрати покриваються приватними внесками.

Спочатку будівництво оцінювалося у $200 млн, однак пізніше ця сума зросла до близько $300 млн. Серед спонсорів – співзасновники криптовалютної біржі Gemini Тайлер і Кемерон Вінклевосс, міністр торгівлі Говард Лютнік із родиною, а також родина Адельсон, чия благодійна організація Adelson Family Foundation також внесла кошти. Нагадаємо, у 2018 році Трамп нагородив Міріам Адельсон президентською медаллю Свободи. До списку донорів також увійшли великі міжнародні компанії та відомі благодійні фонди.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про початок будівництва великої бальної зали на території Білого дому, яка буде повністю відокремлена від основної будівлі. 

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп може і не взяти участь у самому саміті, але він планував відвідати Кенджу на цю дату і зустрітися з Сі Цзіньпіном
Трамп поспішає. Чи стане Будапешт ключем до миру?
21 жовтня, 15:11
Путін має свої страшилки
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
17 жовтня, 09:17
Трамп вважає, що такий крок може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом»
Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні
26 вересня, 04:35
Власюк: Багато країн, які зокрема мають бюджетний тягар через підтримку України, зацікавлені в тому, щоб ці активи конфіскувати та використати
«З’явився апетит». Уповноважений президента побачив зростання інтересу партнерів до конфіскації російських активів
27 вересня, 10:19
Трамп: У цій частині світу є держави з величезним багатством, і навіть невелика частина їхніх ресурсів може створити дива для Гази
Трамп заявив, що Сектор Газа буде перебудований 
9 жовтня, 22:21
Зеленський обговорив з Трампом українські позиції на полі бою, далекобійність та ППО, дипломатичні перспективи
Зеленський заявив, що розмова з Трампом може наблизити кінець війни
18 жовтня, 03:14
Днями було підписано угоду про припинення вогню у Газі
Держдеп попередив про «неминуче порушення» перемир’я в Газі: США готуються вжити заходів
19 жовтня, 02:29
Трамп продемонстрував спільний знімок з Путіним у Білому домі
Посланець Путіна заявив, що підготовка саміту президентів США та РФ триває
22 жовтня, 02:18
Роберт Граньєрі випадково опинився у центрі великого скандалу
Мільярдер з Уолл-стріт мало не влаштував військовий переворот в Африці
3 жовтня, 11:16

Політика

Трамп шукає способи тиску на Путіна і Зеленського – посол США при НАТО
Трамп шукає способи тиску на Путіна і Зеленського – посол США при НАТО
Китай перемагає США у торговельній війні? Журнал The Economist опублікував промовисту обкладинку
Китай перемагає США у торговельній війні? Журнал The Economist опублікував промовисту обкладинку
Білий дім після початку будівництва бальної зали Трампа: супутникові знімки
Білий дім після початку будівництва бальної зали Трампа: супутникові знімки
Німеччина пропонує обмежити в’їзд молодих українців
Німеччина пропонує обмежити в’їзд молодих українців
Кім Чен Ин зробив заяву про військову співпрацю з Росією
Кім Чен Ин зробив заяву про військову співпрацю з Росією
Президент США заявив про припинення торговельних переговорів з Канадою
Президент США заявив про припинення торговельних переговорів з Канадою

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua