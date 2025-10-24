Білий дім після початку будівництва бальної зали Трампа: супутникові знімки

Речниця Білого дому визнала, що масштаби проєкту розширилися, порівняно з першим задумом

Останні кадри з будівництва на території Білого дому підтверджують, що для реалізації ідеї президента Дональда Трампа з великою бальною залою для прийомів знесли усю історичну будівлю східного крила. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Супутникові знімки з розвитку будівництва на території Білого дому свідчать, що задля бальної зали Трампа знесли усю будівлю східного крила Білого дому, яка традиційно призначалася для офісу перших леді. Колонада, що сполучала основну будівлю зі східним крилом, також майже повністю знесена – крім фрагмента, що прилягає до основної будівлі. Під землею в цій ділянці розташований президентський бункер.

До знесення східного крила

Після знесення східного крила фото: Planet Labs PBC

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт визнала, що масштаби проєкту розширилися, порівняно з першим задумом, але закликала «довіряти процесу». «Коли цей план презентували, і коли рендери були готові, президент розпорядився, щоб я вийшла сюди і показала їх вам. Я робила детальне звернення про те, яким буде цей проєкт. Із будь-яким проєктом будівництва з часом можуть ставатися корективи… Ми продовжимо тримати вас у курсі всіх змін, але просто довіряйте процесу», – каже вона.

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».

Білий дім уже оприлюднив список компаній і меценатів, які долучилися до фінансування залу площею понад 8 тис. кв. м. Президент наголосив, що проєкт не коштуватиме американським платникам податків жодного долара, адже всі витрати покриваються приватними внесками.

Спочатку будівництво оцінювалося у $200 млн, однак пізніше ця сума зросла до близько $300 млн. Серед спонсорів – співзасновники криптовалютної біржі Gemini Тайлер і Кемерон Вінклевосс, міністр торгівлі Говард Лютнік із родиною, а також родина Адельсон, чия благодійна організація Adelson Family Foundation також внесла кошти. Нагадаємо, у 2018 році Трамп нагородив Міріам Адельсон президентською медаллю Свободи. До списку донорів також увійшли великі міжнародні компанії та відомі благодійні фонди.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про початок будівництва великої бальної зали на території Білого дому, яка буде повністю відокремлена від основної будівлі.