Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міноборони Білорусі показало російський «Орєшнік» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони Білорусі показало російський «Орєшнік» (відео)
Раніше очільник білоруського оборонного відомства стверджував, що Білорусь розмістила у себе ракетний комплекс через «агресію Заходу»
скриншот з відео Міноборони Білорусі

«Орєшнік» розпочав виконання завдань бойового чергування в призначених районах країни

Міністерство оборони Білорусі оприлюднило відео з російським ракетним комплексом «Орєшнік», який заступив на бойове чергування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що фахівці бойових розрахунків пуску, зв'язку, охорони та енергопостачання, а також механіки-водії агрегатів ракетного комплексу перед заступленням на бойове чергування пройшли перепідготовку на сучасних навчально-тренувальних засобах.

«Після приведення комплексу в готовність до використання за призначенням і перевірки його спільною комплексною групою, ракетний дивізіон «Орєшнік» розпочав виконання завдань бойового чергування в призначених районах на території нашої країни», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська ракета середньої дальності «Орєшнік» вже перебуває в країні та заступила на бойове чергування. Тим часом очільник білоруського Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що країна розмістила у себе ракетний комплекс через «агресію Заходу».

Як розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, Росія розгорнула в Білорусі балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» з прицілом на Європу. За його словами, ракета «Орєшнік» перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За даними СЗР, розміщення «Орєшніка» на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити «Орєшник» від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

Читайте також:

Теги: озброєння Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 грудня – День ракетних військ і артилерії в Україні
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00
Таяні: Якщо ми досягнемо домовленості та бойові дії припиняться, необхідність у зброї зникне
Bloomberg: Італія зупиняє участь у програмі НАТО із закупівлі зброї для України
3 грудня, 22:18
Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї
Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї
4 грудня, 01:28
Окупаційний керівник Херсонщини Сальдо віддасть Азовське узбережжя Білорусі
Окупаційний керівник Херсонщини Сальдо віддасть Азовське узбережжя Білорусі
10 грудня, 03:56
Зеленський повідомив про створення офісу з експорту зброї
Зеленський анонсував відкриття українського офісу з експорту зброї в Берліні
15 грудня, 19:18
Німеччина посилить східний кордон Польщі з Білоруссю та Росією
Німеччина відправить війська до кордону з РФ і Білоруссю
14 грудня, 08:57
Раніше повідомлялося, що Чехія налаштована продовжити програму постачання боєприпасів Україні
Чехія продовжила «снарядну ініціативу» для України
19 грудня, 19:01
Румунський хаб буде інтегрований у систему оперативних потреб України
НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України
22 грудня, 04:14
На кордоні з Білоруссю запрацює система, що відстежує та контролює повітряний простір
На польсько-білоруському кордоні встановлено перші елементи системи протидії дронам
23 грудня, 11:43

Політика

Міноборони Білорусі показало російський «Орєшнік» (відео)
Міноборони Білорусі показало російський «Орєшнік» (відео)
Заяви Кремля про удар по резиденції Путіна не відповідають дійсності – ISW
Заяви Кремля про удар по резиденції Путіна не відповідають дійсності – ISW
Литва продовжила заборону на транзит товарів подвійного призначення до РФ
Литва продовжила заборону на транзит товарів подвійного призначення до РФ
Азербайджан пригрозив громадянам довічним ув’язненням за участь у війні в Україні
Азербайджан пригрозив громадянам довічним ув’язненням за участь у війні в Україні
Трамп прокоментував масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню
Трамп прокоментував масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню
Російське судно, яке затонуло рік тому, перевозило ядерні реактори для Північної Кореї – ЗМІ
Російське судно, яке затонуло рік тому, перевозило ядерні реактори для Північної Кореї – ЗМІ

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua