Міноборони Білорусі показало російський «Орєшнік» (відео)

Раніше очільник білоруського оборонного відомства стверджував, що Білорусь розмістила у себе ракетний комплекс через «агресію Заходу»

«Орєшнік» розпочав виконання завдань бойового чергування в призначених районах країни

Міністерство оборони Білорусі оприлюднило відео з російським ракетним комплексом «Орєшнік», який заступив на бойове чергування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що фахівці бойових розрахунків пуску, зв'язку, охорони та енергопостачання, а також механіки-водії агрегатів ракетного комплексу перед заступленням на бойове чергування пройшли перепідготовку на сучасних навчально-тренувальних засобах.

«Після приведення комплексу в готовність до використання за призначенням і перевірки його спільною комплексною групою, ракетний дивізіон «Орєшнік» розпочав виконання завдань бойового чергування в призначених районах на території нашої країни», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська ракета середньої дальності «Орєшнік» вже перебуває в країні та заступила на бойове чергування. Тим часом очільник білоруського Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що країна розмістила у себе ракетний комплекс через «агресію Заходу».

Як розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, Росія розгорнула в Білорусі балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» з прицілом на Європу. За його словами, ракета «Орєшнік» перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За даними СЗР, розміщення «Орєшніка» на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити «Орєшник» від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.