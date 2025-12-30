Головна Світ Політика
Литва продовжила заборону на транзит товарів подвійного призначення до РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Литва продовжила заборону на транзит товарів подвійного призначення до РФ
Країна готує додаткові заходи контролю експорту товарів підвищеного ризику
фото: Мінцифри (ілюстративне)

Обмеження діятимуть щонайменше до 2 січня 2027 року

Уряд Литви на рік продовжив тимчасову заборону на перевезення через територію країни сухопутним транспортом окремих товарів подвійного використання, які можуть потрапити до Росії та Білорусі й бути використаними у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Обмеження діятимуть до 2 січня 2027 року. «Продовжуючи заходи експортного контролю, ми прагнемо забезпечити ефективне застосування міжнародних санкцій та зменшити ризик їх обходу. Це важливий крок у зміцненні нашої безпеки та безпеки всієї Європи», – сказав віцеміністр економіки Паулюс Петраускас.

Запроваджені заходи сприяють скороченню постачання товарів подвійного призначення до Росії та Білорусі. Водночас ризик обходу санкцій зберігається, тому уряд ухвалив рішення продовжити термін їх дії. Також Литва готує додаткові заходи експортного контролю щодо товарів високого пріоритету з підвищеним рівнем ризику, відповідно до вимог регламентів ЄС.

Як відомо, у червні 2023 року литовський уряд заборонив транзит через свою територію 57 груп товарів подвійного призначення – переважно продукції з мікроелектронними та напівпровідниковими компонентами. У листопаді того ж року перелік розширили, додавши механічні пристрої, оптичні та напівпровідникові носії, літієві елементи та батареї, транспортні засоби для перевезення товарів, а також барометри.

