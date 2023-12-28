Якщо Путіна не зупинити... Президентка Санду попередила світ
«Усі повинні зрозуміти, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинити...»
Світ заплатить високу ціну, якщо зараз не зупинить Путіна. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в інтерв’ю виданню Veridica.
«Усі повинні зрозуміти, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, а якщо Путіна не зупинити, то ціна для всіх буде значно вищою. Звісно, Україна приносить найбільшу жертву. Але так, якщо Кремль не зупинити, то ми всі зазнаємо значно більших витрат», – сказала вона.
Санду підкреслила, що всі мають надавати допомогу Україні у війні проти Росії.
«Я також сподіваюся і вірю в єдність демократичного світу і сподіваюся, що Україна й надалі отримуватиме всю необхідну підтримку, і ми вдячні за допомогу, яку вона вже отримала від багатьох країн», – сказала президентка Молдови.
Санду розповіла, що Молдова намагається допомогти чим може, «включно з навчанням саперів з України, надаючи підтримку великій кількості біженців, які вирішили залишитися в Республіці Молдова, надаючи гуманітарну допомогу та просуваючи справу перемоги України у світі». «Тому що за будь-якої можливості я говорю про необхідність підтримки України», – додала вона.
Нагадаємо, раніше Санду заявила, що Молдова і Росія можуть поліпшити свої взаємини, навіть якщо при владі в Кремлі буде диктатор Володимир Путін. Але Росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян.
Коментарі — 0