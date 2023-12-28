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Якщо Путіна не зупинити... Президентка Санду попередила світ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Якщо Путіна не зупинити... Президентка Санду попередила світ
Майя Санду закликала світ надавати допомогу Україні у війні проти Росії
фото з відкритих джерел

«Усі повинні зрозуміти, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинити...»

Світ заплатить високу ціну, якщо зараз не зупинить Путіна. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в інтерв’ю виданню Veridica.

«Усі повинні зрозуміти, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, а якщо Путіна не зупинити, то ціна для всіх буде значно вищою. Звісно, Україна приносить найбільшу жертву. Але так, якщо Кремль не зупинити, то ми всі зазнаємо значно більших витрат», – сказала вона.

Санду підкреслила, що всі мають надавати допомогу Україні у війні проти Росії.

«Я також сподіваюся і вірю в єдність демократичного світу і сподіваюся, що Україна й надалі отримуватиме всю необхідну підтримку, і ми вдячні за допомогу, яку вона вже отримала від багатьох країн», – сказала президентка Молдови.

Санду розповіла, що Молдова намагається допомогти чим може, «включно з навчанням саперів з України, надаючи підтримку великій кількості біженців, які вирішили залишитися в Республіці Молдова, надаючи гуманітарну допомогу та просуваючи справу перемоги України у світі». «Тому що за будь-якої можливості я говорю про необхідність підтримки України», – додала вона.

Нагадаємо, раніше Санду заявила, що Молдова і Росія можуть поліпшити свої взаємини, навіть якщо при владі в Кремлі буде диктатор Володимир Путін. Але Росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян.

Теги: Майя Санду путін війна Україна росія

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