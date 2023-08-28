Яку зброю Україна отримає від США? The Washington Post розкрила плани Білого дому

Вашингтон підготував кілька нових варіантів підтримки для Києва

Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена в необхідності й надалі підтримувати Україну зброєю. Найбільшою популярністю нині користується ідея передачі Києву касетних боєприпасів. Про це пише The Washington Post.

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На думку представників Білого дому, бойові дії в Україні можуть продовжитися й у 2024 році. Тому адміністрація підготувала кілька нових варіантів підтримки Києва.

Серед всіх пропозицій найбільшою підтримкою користується ідея надати Україні касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, які здатні вражати глибше, ніж артилерійські версії.

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Крім того, Сполучені Штати наполегливо працюють над плануванням української «сили майбутнього», яка могла б стримати подальшу агресію РФ. Ця концепції включає, зокрема, постачання винищувачів F-16, які надійдуть до України вже за кілька місяців.

Задля більш ефективного її втілення американські офіційні особи напрацьовують зі своїми союзниками кілька питань. Серед ключових – навчання українських військових, а також постачання необхідного озброєння.

За даними видання, до переліку озброєння для Києва його союзники намагаються також додати системи Atacms. Однак Пентагон продовжує опиратися. Здебільшого причиною цьому є побоювання офіційних осіб, ніби США не мають достатньо Atacms, щоб постачати Україні і водночас і бути готовими до будь-якого майбутнього конфлікту з Китаєм.

Нагадаємо, що касетні боєприпаси допомагають ЗСУ стримувати наступ ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках, як кажуть українські артилеристи на Харківщині.

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До слова, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Київ зобов'язався використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів. Українські

Як повідомлялося, Збройні сили вже почали використовувати американські касетні боєприпаси на полі бою проти російських загарбників.