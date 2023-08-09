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WSJ: Касетні боєприпаси дали українським військам шанс на прорив

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
WSJ: Касетні боєприпаси дали українським військам шанс на прорив
Поставки Україні американських касетних боєприпасів дали новий імпульс контрнаступу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Попри те, що касетні перевагу дають ЗСУ певну перевагу на фронті, військам потрібно ще багато видів артилерії

Касетні боєприпаси, які США передали Україні, надали імпульсу наступальній операції Сил оборони. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання, посилаючись на українських військових, пише, що це озброєння уражає більшу площу, ніж звичайні артилерійські снаряди, завдає ударів по скупченнях російської піхоти, групах транспортних засобів та інших цілях, розчищаючи шлях для просування наземних військ.

WSJ також описало ситуацію, яка трапилась минулого тижня: взвод української піхоти просувався до російських позицій і був змушений відступити, бо потрапив під вогонь кулеметів. Однак українські війська вдарили по противнику касетними боєприпасами, через що спалахнули чагарники, трава й дерева — це дозволило бійцям бачити окупантів, які більше не могли ховатися в чагарниках. Тоді Сили оборони захопили позиції окупантів.

«Касетні бомби – це три постріли, і дерева повністю руйнуються», – розповів виданню один із бійців взводу, Олександр. Він додав, що «навіть якщо ви трохи промахнетеся», ці боєприпаси однаково спрацюють.

Тепер українські війська вважають, що в них є шанс на прорив, пише медіа.

Військовослужбовець-артилерист, який стріляв такими боєприпасами, зазначив, що вони найефективніші на полях, де розсіюються на більшій площі, але додав, що касетні боєприпаси «не є переломним моментом», і Україні потрібно мати різні види артилерії.

Нагадаємо, що 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів. Українські збройні сили вже почали використовувати американські касетні боєприпаси на полі бою проти російських загарбників. Про це пише The Washington Post з посиланням на українських офіційних осіб.

Читайте також: Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
Теги: зброя боєприпаси контрнаступ війна

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