Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios

За даними джерел, адміністрація Трампа розглядає сценарій спільної з Ізраїлем кампанії на тлі провалу переговорів щодо ядерної програми

Сполучені Штати можуть найближчим часом ухвалити рішення про масштабну військову операцію проти Ірану, яка, за оцінками джерел, буде значно ширшою за попередні точкові удари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За інформацією співрозмовників видання, в адміністрації президента США Дональда Трампа наблизилися до рішення щодо масштабної збройної кампанії, яка може бути ближчою до повноцінної війни, ніж до обмеженої операції.

Джерела зазначають, що ймовірний сценарій передбачає координацію дій із Ізраїлем. За масштабом операція може перевищити «12-денну війну» у червні 2025 року, коли американські сили завдали ударів по підземних ядерних об’єктах Ірану.

Повідомляється, що Трамп був близький до рішення про удари ще на початку січня, однак тоді адміністрація обрала тактику паралельних переговорів із Тегераном щодо ядерної програми та нарощування військової присутності у регіоні. Наразі, за даними Axios, переговорний трек не демонструє очікуваного прогресу.

На тлі загострення ситуації Іран частково закрив Ормузьку протоку для військово-морських навчань. Тим часом США значно посилили угруповання сил на Близькому Сході: поблизу Ірану вже перебувають два авіаносці, близько десятка військових кораблів, сотні винищувачів і системи протиповітряної оборони. За останню добу до регіону вирушили ще близько 50 винищувачів.

Деякі американські джерела зазначають, що для підготовки повноцінної операції потрібен додатковий час. Водночас один із радників, якого цитує видання, оцінює ймовірність початку кампанії найближчими тижнями у «90%», наголошуючи на зростанні напруги всередині адміністрації США щодо подальших кроків.

Раніше стало відомо, що США опрацьовують сценарії триваліших військових операцій проти Ірану, які можуть виходити далеко за межі обмежених ударів по ядерній інфраструктурі. У Вашингтоні допускають, що у разі ескалації під удари можуть потрапити й інші державні та безпекові об’єкти, а сам конфлікт ризикує перерости у ширше регіональне протистояння. Паралельно Пентагон нарощує військову присутність на Близькому Сході, тоді як дипломатичні контакти між сторонами можуть продовжитися найближчим часом за посередництва міжнародних партнерів.