Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios
Вашингтон зосередив сили біля Ірану і готує жорсткий сценарій
фото: EPA/UPG

За даними джерел, адміністрація Трампа розглядає сценарій спільної з Ізраїлем кампанії на тлі провалу переговорів щодо ядерної програми

Сполучені Штати можуть найближчим часом ухвалити рішення про масштабну військову операцію проти Ірану, яка, за оцінками джерел, буде значно ширшою за попередні точкові удари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За інформацією співрозмовників видання, в адміністрації президента США Дональда Трампа наблизилися до рішення щодо масштабної збройної кампанії, яка може бути ближчою до повноцінної війни, ніж до обмеженої операції.

Джерела зазначають, що ймовірний сценарій передбачає координацію дій із Ізраїлем. За масштабом операція може перевищити «12-денну війну» у червні 2025 року, коли американські сили завдали ударів по підземних ядерних об’єктах Ірану.

Повідомляється, що Трамп був близький до рішення про удари ще на початку січня, однак тоді адміністрація обрала тактику паралельних переговорів із Тегераном щодо ядерної програми та нарощування військової присутності у регіоні. Наразі, за даними Axios, переговорний трек не демонструє очікуваного прогресу.

На тлі загострення ситуації Іран частково закрив Ормузьку протоку для військово-морських навчань. Тим часом США значно посилили угруповання сил на Близькому Сході: поблизу Ірану вже перебувають два авіаносці, близько десятка військових кораблів, сотні винищувачів і системи протиповітряної оборони. За останню добу до регіону вирушили ще близько 50 винищувачів.

Деякі американські джерела зазначають, що для підготовки повноцінної операції потрібен додатковий час. Водночас один із радників, якого цитує видання, оцінює ймовірність початку кампанії найближчими тижнями у «90%», наголошуючи на зростанні напруги всередині адміністрації США щодо подальших кроків.

Раніше стало відомо, що США опрацьовують сценарії триваліших військових операцій проти Ірану, які можуть виходити далеко за межі обмежених ударів по ядерній інфраструктурі. У Вашингтоні допускають, що у разі ескалації під удари можуть потрапити й інші державні та безпекові об’єкти, а сам конфлікт ризикує перерости у ширше регіональне протистояння. Паралельно Пентагон нарощує військову присутність на Близькому Сході, тоді як дипломатичні контакти між сторонами можуть продовжитися найближчим часом за посередництва міжнародних партнерів.

Читайте також:

Теги: США Іран Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором
Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором
22 сiчня, 04:59
Трамп заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Трамп заявив про значний прогрес у врегулюванні війни
22 сiчня, 13:16
Атака на Київщину та Одесу: головне за ніч
Атака на Київщину та Одесу: головне за ніч
28 сiчня, 05:48
Джилл Байден та Вільям Стівенсон були одружені з 1970 по 1975 рік
Ексчоловіка першої леді США Джилл Байден затримали за підозрою у вбивстві дружини
4 лютого, 14:12
Трамп заявив, що зробив достатньо добра, аби потрапити до раю
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
5 лютого, 17:23
Трамп та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Південній Кореї наприкінці жовтня
Трамп відвідає Пекін для зустрічі з Сі Цзіньпіном: ЗМІ назвали дату
10 лютого, 00:17
CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
13 лютого, 02:15
Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану
Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану
14 лютого, 07:50
Канада готується до гіпотетичної війни зі США
Канада вперше за століття змоделювала війну зі США
20 сiчня, 21:05

Політика

Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios
Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
ЄС пригрозив бойкотом відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів
ЄС пригрозив бойкотом відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
Уряд Словаччини запровадив надзвичайний стан у нафтовій галузі
Уряд Словаччини запровадив надзвичайний стан у нафтовій галузі

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua