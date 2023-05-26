Японія запровадить додаткові санкції проти Росії: деталі

Японія разом із лідерами країн G7 посилила санкції проти Росії та засудила розміщення ядерної зброї в Білорусі

Японія запровадить додаткові санкції проти Росії після того, як саміт Великої сімки (G7) погодився посилити заходи для покарання Москви за вторгнення в Україну, Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву генерального секретара кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

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Мацуно, головний речник уряду Токіо, також засудив дії Росії 24 травня, у четвер щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявивши, що це ще більше посилить ситуацію навколо вторгнення в Україну.

«Як єдина країна, яка зазнала атомних бомбардувань під час війни, Японія ніколи не погоджується на ядерну загрозу Росії, не кажучи вже про її використання», – сказав Мацуно на черговій пресконференції.

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Лідери країн G7, включаючи Сполучені Штати, Великобританію, Німеччину та Францію, минулого тижня продемонстрували свою рішучість підтримати Україну додатковою військовою допомогою та санкціями проти Росії на щорічному саміті, який відбувся в Хіросімі.

Відповідно до заяви міністерства закордонних справ 25 травня, у п’ятницю, у скоординованих діях з G7 Японія заморозить активи 78 груп і 17 осіб, включаючи армійських офіцерів у Росії, та заборонить експорт до 80 російських структур, таких як наукові лабораторії, пов'язані з військовими силами.

Японія також заборонить надавати Росії будівельні та інженерні послуги, хоча подробиці цього заходу будуть оголошені пізніше, йдеться в заяві міністерства торгівлі.