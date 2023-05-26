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Японія запровадить додаткові санкції проти Росії: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Японія запровадить додаткові санкції проти Росії: деталі
Японія разом із G7 посилила санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

Японія разом із лідерами країн G7 посилила санкції проти Росії та засудила розміщення ядерної зброї в Білорусі

Японія запровадить додаткові санкції проти Росії після того, як саміт Великої сімки (G7) погодився посилити заходи для покарання Москви за вторгнення в Україну, Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву генерального секретара кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Мацуно, головний речник уряду Токіо, також засудив дії Росії 24 травня, у четвер щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявивши, що це ще більше посилить ситуацію навколо вторгнення в Україну.

 «Як єдина країна, яка зазнала атомних бомбардувань під час війни, Японія ніколи не погоджується на ядерну загрозу Росії, не кажучи вже про її використання», – сказав Мацуно на черговій пресконференції.

Лідери країн G7, включаючи Сполучені Штати, Великобританію, Німеччину та Францію, минулого тижня продемонстрували свою рішучість підтримати Україну додатковою військовою допомогою та санкціями проти Росії на щорічному саміті, який відбувся в Хіросімі.

Відповідно до заяви міністерства закордонних справ 25 травня, у п’ятницю, у скоординованих діях з G7 Японія заморозить активи 78 груп і 17 осіб, включаючи армійських офіцерів у Росії, та заборонить експорт до 80 російських структур, таких як наукові лабораторії, пов'язані з військовими силами.

Японія також заборонить надавати Росії будівельні та інженерні послуги, хоча подробиці цього заходу будуть оголошені пізніше, йдеться в заяві міністерства торгівлі.

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Теги: Японія санкції експорт саміт

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