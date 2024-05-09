Зеленський хоче бачити Білорусь членом ЄС

Україна чекає на кроки ЄС, необхідні для початку вступних переговорів

Президент України окреслив перелік держав, які він бачить у складі майбутнього ЄС

Розширення ЄС має вийти за перелік держав, що вже мають статус кандидату, зокрема охопити Білорусь. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з очільницею Європарламенту Робертою Метсолою, пише «Європейська правда».

За словами Зеленського, Україна чекає на кроки ЄС, необхідні для початку вступних переговорів з Україною, але розширення має стосуватися також інших європейських держав.

«Ми виконали всі умови для того, щоби у червні була затверджена переговорна рамка і реально почалися перемовини про вступ України до Євросоюзу. Так само важливо, щоби для інших народів, які заслуговують бути в Євросоюзі – європейська єдність дійсно працювала, щоби вони теж реалізували свій кандидатський статус», – сказав Зеленський.

Президент України також окреслив перелік держав, які він бачить у складі майбутнього ЄС.

«Європа – це і Балкани, і Молдова, і буде обов’язково день Європи для Грузії і день Європи для Білорусі», – заявив він.

Однак Зеленський не назвав Туреччину, яка також має статус кандидата, але переговори з якою нині зупинені.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 травня, до Києва з візитом прибула президентка Європейського парламенту Роберта Метсола. Президентка Європарламенту також поширила відео, де вона виходить з потяга на залізничній станції, а її зустрічав з квітами голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Як заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, українській державі доведеться подолати непростий шлях для вступу в ЄС, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна – це Європа, а Європа – це Україна.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.