Україна та Євросоюз ухвалили оновлені умови торгівлі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна та Євросоюз ухвалили оновлені умови торгівлі
За словами Тараса Качки (ліворуч), рішення набуде чинності через 15 днів
фото: Facebook/Taras Kachka

Українські експортери цьогоріч матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом

Україна та Євросоюз ухвалили рішення скасувати частину тарифів та збільшити квоти на експорт української аграрної продукції до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Рішення Комітету асоціації у торговельному складі набере чинності через 15 днів, а саме 29 жовтня. Воно було ухвалено після того, як Рада Євросоюзу напередодні прийняла умови нової торговельної угоди з Україною.

За словами Качки, українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково. Наступний перегляд у бік збільшення доступу на європейський ринок відбудеться у 2028 році.

Нагадаємо, посли держав-членів ЄС схвалили нову редакцію угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) з Україною. Угода замінить «торговельний безвіз», термін дії якого закінчився у червні 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу укласти угоду про вільну торгівлю між Україною та США. Україна зацікавлена в таких угодах з усіма країнами G7, навіть попри те, що США наразі не є її основним торговельним партнером.

Україна та Євросоюз ухвалили оновлені умови торгівлі
Україна та Євросоюз ухвалили оновлені умови торгівлі
