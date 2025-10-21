Сійярто розповів, чи блокуватиме Угорщина нові санкції ЄС проти Росії
Будапешт пообіцяв, що не блокуватиме нові обмеження проти РФ на тлі майбутньої зустрічі Трампа та Путіна
Угорщина пообіцяла не блокувати 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.
Глава угорського МЗС спростував інформацію, що країна блокуватиме новий пакет обмежень через майбутню зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті. «Ми не маємо жодних планів блокувати його. Нам вдалося вилучити всі заходи, які б суперечили нашим національним інтересам», – пояснив міністр.
На запитання журналістів, чи брав Сійярто участь в обговоренні наступного пакета санкцій проти Росії, глава угорського МЗС заявив, що «не долучається до божевільних речей». «Санкційна політика ЄС зазнала краху, адже війна Росії проти України триває», – каже чиновник.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо невдовзі зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Повідомлялося, що зустріч мала відбутися у четвер, 23 жовтня, однак на цей час її відкладено.
До слова, європейські союзники намагаються зміцнити позицію України напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Партнери побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, що послабить всю Європу.
Європейці прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у переговорах про можливе перемир'я. Цей пакет охоплює збільшення фінансування і нарощування поставок зброї Україні, а також введення нових антиросійських санкцій.
