Політична криза вплинула на ядерні плани США: аналіз CNN
Дії адміністрації США суперечать її власним амбітним цілям у сфері національної безпеки
«Шатдаун» (часткове призупинення роботи уряду) у США, під час якого у неоплачувану відпустку було відправлено 1400 співробітників американського Національного управління ядерної безпеки (NNSA), може зірвати плани з виробництва ядерної зброї та уповільнити його на роки. Як повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал CNN, незважаючи на те, що частина персоналу продовжує працювати, навіть короткочасна перерва у виробництві може мати серйозні наслідки через надзвичайну складність безпечної зупинки робіт з ядерними матеріалами.
Джерела телеканалу зазначають, що адміністрація США, з одного боку, вимагає прискорення постачання Пентагону модернізованої ядерної зброї, а з іншого – стикається з внутрішньою кризою, яка підриває ці зусилля.
На думку співрозмовників CNN, дії адміністрації суперечать її власним амбітним цілям у сфері національної безпеки. Затримки, спричинені «шатдауном», можуть відкинути терміни створення зброї на роки.
Нагадаємо, «шатдаун» розпочався 1 жовтня через розбіжності між республіканцями та демократами в Конгресі щодо ухвалення бюджету. Відомства, відповідальні за національну безпеку та зовнішню політику, хоч і продовжують роботу, зазнають істотного кадрового та фінансового тиску.
Найдовший «шатдаун» в історії США тривав 35 днів у 2018-2019 роках під час першого терміну Дональда Трампа.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ракет.
До цього президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним вони обговорювали питання ядерної зброї, зокрема можливість її «деескалації».
