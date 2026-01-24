Reuters: ЄС стурбований довічною роллю Трампа на чолі Ради миру

Дипломати вказують на ризики, пов’язані з концентрацією повноважень у руках однієї особи – голови ради, тобто Трампа

Європейський Союз висловив занепокоєння через надмірну концентрацію влади в руках президента США Дональда Трампа у межах його нової ініціативи – Ради миру. Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішній документ ЄС, пишн «Главком».

У конфіденційному аналізі, підготовленому Європейською службою зовнішніх дій та поширеному серед країн-членів ЄС 19 січня, йдеться, що статут Ради миру викликає серйозні питання щодо відповідності конституційним принципам Євросоюзу. Зокрема, дипломати вказують на ризики, пов’язані з концентрацією повноважень у руках однієї особи – голови ради.

У документі також зазначається, що мандат Ради миру «суттєво відхиляється» від рішення Ради Безпеки Організація Об’єднаних Націй, ухваленого в листопаді, яке стосувалося виключно врегулювання конфлікту в Газі.

Ініціатива Трампа передбачає, що він очолюватиме Раду миру довічно. Спочатку орган має займатися ситуацією в Газі, але згодом його повноваження планують розширити на інші конфлікти. При цьому країни-учасниці отримують трирічний мандат, а статус постійного члена можливий лише за умови внеску в розмірі 1 млрд доларів.

Сам Трамп заявив, що після повного формування ради вона зможе «робити практично все», співпрацюючи з ООН, потенціал якої, за його словами, досі не був повністю реалізований.

У дипломатичному аналізі також підкреслюється, що вимога погоджувати рівень участі держави-члена з головою ради є неприйнятним втручанням у внутрішню автономію країн.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.