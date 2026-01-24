Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: ЄС стурбований довічною роллю Трампа на чолі Ради миру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: ЄС стурбований довічною роллю Трампа на чолі Ради миру
Дональд Трамп підписав документи про створення «Ради миру»
фото: Getty Images

Дипломати вказують на ризики, пов’язані з концентрацією повноважень у руках однієї особи – голови ради, тобто Трампа

Європейський Союз висловив занепокоєння через надмірну концентрацію влади в руках президента США Дональда Трампа у межах його нової ініціативи – Ради миру. Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішній документ ЄС, пишн «Главком».

У конфіденційному аналізі, підготовленому Європейською службою зовнішніх дій та поширеному серед країн-членів ЄС 19 січня, йдеться, що статут Ради миру викликає серйозні питання щодо відповідності конституційним принципам Євросоюзу. Зокрема, дипломати вказують на ризики, пов’язані з концентрацією повноважень у руках однієї особи – голови ради.

У документі також зазначається, що мандат Ради миру «суттєво відхиляється» від рішення Ради Безпеки Організація Об’єднаних Націй, ухваленого в листопаді, яке стосувалося виключно врегулювання конфлікту в Газі.

Ініціатива Трампа передбачає, що він очолюватиме Раду миру довічно. Спочатку орган має займатися ситуацією в Газі, але згодом його повноваження планують розширити на інші конфлікти. При цьому країни-учасниці отримують трирічний мандат, а статус постійного члена можливий лише за умови внеску в розмірі 1 млрд доларів.

Сам Трамп заявив, що після повного формування ради вона зможе «робити практично все», співпрацюючи з ООН, потенціал якої, за його словами, досі не був повністю реалізований.

У дипломатичному аналізі також підкреслюється, що вимога погоджувати рівень участі держави-члена з головою ради є неприйнятним втручанням у внутрішню автономію країн.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп статут Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головування Кіпру в Раді ЄС триватиме шість місяців
Кіпр розпочав головування в Раді ЄС
1 сiчня, 08:48
Трамп наголосив, що поразка республіканців у Палаті представників може стати приводом для нової спроби його імпічменту
Загроза імпічменту. Трамп закликав республіканців вибороти перемогу на проміжних виборах
7 сiчня, 04:58
Очільниця Венесуели назвала розмову з американським лідером «довгою і ввічливою»
Трамп поговорив з очільницею Венесуели
15 сiчня, 08:57
Марія Корина Мачадо передала Нобелівську премію миру Трампу
Трамп розповів про жест Мачадо з Нобелівською премією миру
16 сiчня, 04:10
Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни
Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни
21 сiчня, 04:40
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
21 сiчня, 02:06
Трамп заявив про укладення «сильної» безпекової угоди для України, до якої «активно залучені» європейські партнери
Мирні переговори: Трамп зробив перші заяви
28 грудня, 2025, 21:07
Після вибухів дим піднімається біля аеропорту La Carlota
Посольство США звернулося до американців у Венесуелі
3 сiчня, 10:34
Зеленський запевнив, що «Україна прагне миру», але «сили своєї нікому не віддасть»
Якщо дипломатія не спрацює: Зеленський назвав два сценарії для України
4 сiчня, 21:16

Політика

Reuters: ЄС стурбований довічною роллю Трампа на чолі Ради миру
Reuters: ЄС стурбований довічною роллю Трампа на чолі Ради миру
США заявили про удар по судну в Тихому океані
США заявили про удар по судну в Тихому океані
США розглядають морську блокаду поставок нафти на Кубу – Politico
США розглядають морську блокаду поставок нафти на Кубу – Politico
Естонія закликала посилити енергетичну підтримку України
Естонія закликала посилити енергетичну підтримку України
Російський танкер втратив керування в Середземному морі
Російський танкер втратив керування в Середземному морі
Єврокомісія прокоментувала вихід Сполучених Штатів із ВООЗ
Єврокомісія прокоментувала вихід Сполучених Штатів із ВООЗ

Новини

Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
22 сiчня, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
22 сiчня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua