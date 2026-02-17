ЄС пригрозив заборонити морські сервіси суднам із нафтою Росії

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив про можливість санкцій ЄС проти танкерів РФ без союзників

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що Брюссель готовий діяти автономно, якщо країни G7 не підтримають нові санкції проти перевезень російської нафти

Європейський Союз розглянув варіант повної заборони морських послуг суднам, які транспортують російську нафту, навіть якщо країни «Групи семи» не підтримають такий крок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса.

Він заперечив заперечив припущення, що Євросоюз здатен запровадити обмеження виключно у координації з партнерами із Заходу. За його словами, Брюссель прагне максимальної узгодженості з союзниками, однак залишає за собою право діяти автономно.

«Чим вищої узгодженості ми зможемо досягти, зокрема на рівні G7, тим краще. Але ми також не будемо соромитися вживати заходів на рівні ЄС, якщо ширшої угоди не буде досягнуто», – заявив посадовець.

Йдеться про можливу зміну підходу до санкційної політики: замість обмеження цін на російську нафту ЄС розглянув запровадження заборони на ключові морські послуги, необхідні для транспортування палива. За даними ЗМІ, саме ця ініціатива наразилася на спротив частини держав-членів.

Зокрема, Греція та Мальта стали головною перешкодою для просування пропозиції, адже їхні економіки тісно пов’язані з морськими перевезеннями. Обидві країни наполягають, щоб нові обмеження набули чинності лише за умови приєднання до них держав G7, включно зі Сполученими Штатами.

Водночас процес ухвалення 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії може ускладнитися і з інших причин. Раніше Politico писало, що Угорщина здатна загальмувати погодження обмежень через суперечки щодо санкцій проти російських спортивних посадовців.

Крім того, позиції Італії та Іспанії також вплинули на перебіг дискусій. Ці країни виступили проти внесення до санкційного списку грузинського порту Кулеві та одного кубинського банку, що стало додатковим фактором затримки.

До слова, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансів і торгівлі. Зокрема, йдеться про розширення санкцій проти «тіньового флоту», нові обмеження для банків та додаткові торговельні заборони, спрямовані на зменшення доходів Москви та ускладнення обходу санкцій.