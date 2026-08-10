Верховний суд РФ зняв з виборів єдину антивоєнну партію

Представники партії «Яблуко» під час засідання Верховного суду щодо позову про недопуск до виборів до Державної думи

На підтримку партії біля будівлі суду зібралися люди

Сьогодні, 10 серпня, Верховний суд РФ виключив єдину антивоєнну партію «Яблуко» з виборів до Державної думи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на meduza.

Представники партії зауважили, що рішення буде оскаржено. Люди, які прийшли до суду, щоб підтримати «Яблуко», почали скандувати «Ганьба!».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Російське пропагандистське видання ТАСС додало, що рішення може бути оскаржене протягом п’яти днів. «Рішення Верховного суду про виключення партії «Яблуко» з федеральних списків на виборах до Держдуми може бути оскаржене протягом п’яти днів з дня його оголошення», – зачитав суддя текст документа.

Зауважимо, що «Яблуко» – єдина партія з тих, що спочатку потрапили до виборчого бюлетеня, яка виступає за якнайшвидше завершення війни з Україною. Позов про виключення «Яблука» подала партія «Родина». Позивачі пояснювали свої вимоги тим, що партія у своїй агітації порушує авторські права та виступає з «екстремістськими» гаслами.

Під час засідання представник ЦВК також навів дані «Росфінмоніторингу» про те, що «Яблуко» отримує іноземне фінансування. Сама партія «Яблуко» пояснила це продажем іноземних акцій, яких вона згідно із законом має позбутися перед виборами.

Зокрема, напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не вважає російську партію «Яблуко» повноцінною політичною силою.