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Єврокомісар обіцяє Україні 2 млн артснарядів від ЄС щорічно

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єврокомісар обіцяє Україні 2 млн артснарядів від ЄС щорічно
Артилерійські снаряди калібру 155 мм
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уже до березня 2024-го Євросоюз зможе передати Києву 500,2 тисячі артилерійських боєприпасів

Із 2025 року Європейський союз зможе щорічно виготовляти до двох мільйонів артилерійських снарядів для України. Про це заявив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган в інтерв’ю Augsburger Allgemeine.

Ган запевняє, що до березня 2024-го – коли ЄС обіцяв передати Україні мільйон снарядів – «ми вже зможемо постачати 500,2 тисячі артилерійських боєприпасів». А з 2025 року Євросоюз, за його словами, зможе виготовляти для Києва два мільйони артилерійських снарядів. 

При цьому єврокомісар визнав, що ЄС не зміг виконати дану у березні 2023 року обіцянку поставити Україні мільйон снарядів минулого року. Причиною цьому, як переконує Ган, став брак виробничих потужностей.

«Боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту. Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову», – пояснив єврокомісар.

Нагадаємо, що невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів для України за межами блоку.

До слова, за оцінками Forbes, адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб могла б уже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів. 

Раніше повідомлялося, що Німеччина у кілька разів планує збільшити постачання артснарядів Україні.

Теги: озброєння Єврокомісар Європейський союз боєприпаси

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