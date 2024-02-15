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Український дипломат назвав найдієвіший аргумент у переговорах з партнерами про зброю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Український дипломат назвав найдієвіший аргумент у переговорах з партнерами про зброю
Україна просить у інших країн зброю з необхідності, а не з власної примхи
фото з відкритих джерел

«Ми не отримали й близько тієї кількості і того асортименту зброї, аби переламати хід війни» – Едуард Фесько

Найдієвишим аргументом у переговорах щодо потреб України у зброї є кількість бронетехніки у РФ, яка перевищує сумарну кількість техніки декількох країн ЄС, та десятки тисяч загиблих мирних громадян. Таку заяву зробив тимчасово повірений у справах України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Едуард Фесько в інтерв'ю «Главкому».

«От коли ти співставляєш ці цифри, пояснюєш масштаб потреб співрозмовникам, у наших партнерів відкриваються очі. Україна звертається по озброєння не з власної примхи, а з необхідності. Бо виклик настільки великий, що над ним абсолютна більшість людей ніколи не задумувалась», – зазначив він.

Фесько наголосив, що Україна не отримала й «близько тієї кількості і того асортименту», які дозволили б переламати хід війни. Він додав, що у Великої Британії загострене відчуття несправедливості російської агресії.

«Але загалом, на мою думку, ця гострота відчуттів має пропорційну залежність від відстані до російського кордону. Відчуття нагальності потреби допомоги Україні в умовній Естонії буде відрізнятися від такого ж відчуття за тисячі кілометрів на захід», – підкреслив дипломат.

Едуард Фесько також пояснив, що британці завжди «дивилися на світ трохи по-інакшому» і розглядали загрозу в будь-якій точці світу «через призму національних інтересів».

Нагадаємо, Україні у війні проти Росії потрібно понад два мільйони артилерійських снарядів на рік, а наразі їх критично не вистачає. Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що ці потреби втричі перевершують виробничі можливості Німеччини.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі.

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Теги: Україна озброєння Едуард Фесько

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