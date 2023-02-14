Санкції проти РФ. Україна має бути ще переконливішою

Необхідно уникати будь-яких ситуацій, які дають аргументи «розуміючим Путіна»

У новий пакет санкцій ЄС, що вводиться до річниці початку війни в Україні, планують включити чотири російські банки, включаючи Альфа-банк.

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Також до санкційного листа можуть включити близько 130 фізосіб та організацій.

Крім цього, Брюссель має намір заборонити експорт з ЄС до Росії вантажівок і будівельної техніки, а в зворотному напрямку – заборонити імпорт з Росії в європейські країни каучуку та бітуму.

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Поки що невідомо, чи потрапить під заборону російський експорт алмазів. Повідомляють також, що не досягнуто згоди про санкції на росатом і ядерну індустрію РФ загалом.

В цілому, за порередніми даними, пакет виходить слабшим, ніж анонсувалось. ЄС упритул наближається до необхідності задіювати механізми, щоб обходити вплив тих членів, які не бажають розривати ті чи інші стосунки з РФ через внутрішні питання.

У цій ситуації марно нарікати. Натомість Україна має мобілізувати всі сили для переконання союзників. Влада повинна забути пихатий підхід «ми все самі» – настає період, коли єдність знову є питанням виживання.

І необхідно уникати будь-яких ситуацій, які дають аргументи «розуміючим Путіна». Тому спроби «пропетляти» із розслідуванням корупційних скандалів чи під шумок протягти антидемократичні закони під виглядом «європейських» мають бути забуті.

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Чим глибший вплив санкцій, тим більш переконливою і словом, і ділом має бути Україна.

А поки працюють ті санкції, які вже ухвалені:

Росія готова продавати свою нафту по $49. Формула дисконту постійно переглядається, і доходи падають. Невдала агресія – поганий помічник для просування своїх товарів: Росія втрачає найбільшого покупця зброї. Індія заморозила переговори щодо вертольотів та літаків. Центробанк РФ повідомив про підвищення норм резервування для боротьби з надмірною ліквідністю грошей у системі. Центробанк Росії підвищує з березня нормативи обов'язкових резервів. Хочуть стримати ріст цін – але одночасно гальмують і без того напівдохлу економіку. Італійська Ansaldo Energia, постачальник послуг для енергетичної промисловості, підписала у Баку угоду з Azerenerji, найбільшим виробником електроенергії в Азербайджані. Рим шукає нових постачальників, щоб замістити імпорт з Росії, і має намір покінчити із залежністю від російського газу до кінця цього року, сказав міністр промисловості Італії. Частка російської сировини в італійському газовому імпорті склала 16% минулого року, тоді як 2021 року сягала 40%. А Єврокомісія повідомляє, що споживання газу в ЄС у жовтні-листопаді було на 25% нижчим за середній рівень за 5 років.

І далі ж буде!