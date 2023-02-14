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Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Санкції проти РФ. Україна має бути ще переконливішою

glavcom.ua
Світ має ще більше обмежити можливість економічного розвитку Росії
фото з відкритих джерел

Необхідно уникати будь-яких ситуацій, які дають аргументи «розуміючим Путіна»

У новий пакет санкцій ЄС, що вводиться до річниці початку війни в Україні, планують включити чотири російські банки, включаючи Альфа-банк.

Також до санкційного листа можуть включити близько 130 фізосіб та організацій.

Крім цього, Брюссель має намір заборонити експорт з ЄС до Росії вантажівок і будівельної техніки, а в зворотному напрямку – заборонити імпорт з Росії в європейські країни каучуку та бітуму.

Поки що невідомо, чи потрапить під заборону російський експорт алмазів. Повідомляють також, що не досягнуто згоди про санкції на росатом і ядерну індустрію РФ загалом.

В цілому, за порередніми даними, пакет виходить слабшим, ніж анонсувалось. ЄС упритул наближається до необхідності задіювати механізми, щоб обходити вплив тих членів, які не бажають розривати ті чи інші стосунки з РФ через внутрішні питання.

У цій ситуації марно нарікати. Натомість Україна має мобілізувати всі сили для переконання союзників. Влада повинна забути пихатий підхід «ми все самі» – настає період, коли єдність знову є питанням виживання.

І необхідно уникати будь-яких ситуацій, які дають аргументи «розуміючим Путіна». Тому спроби «пропетляти» із розслідуванням корупційних скандалів чи під шумок протягти антидемократичні закони під виглядом «європейських» мають бути забуті.

Чим глибший вплив санкцій, тим більш переконливою і словом, і ділом має бути Україна.

А поки працюють ті санкції, які вже ухвалені:

  1. Росія готова продавати свою нафту по $49. Формула дисконту постійно переглядається, і доходи падають.
  2. Невдала агресія – поганий помічник для просування своїх товарів: Росія втрачає найбільшого покупця зброї. Індія заморозила переговори щодо вертольотів та літаків.
  3. Центробанк РФ повідомив про підвищення норм резервування для боротьби з надмірною ліквідністю грошей у системі. Центробанк Росії підвищує з березня нормативи обов'язкових резервів. Хочуть стримати ріст цін – але одночасно гальмують і без того напівдохлу економіку.
  4. Італійська Ansaldo Energia, постачальник послуг для енергетичної промисловості, підписала у Баку угоду з Azerenerji, найбільшим виробником електроенергії в Азербайджані. Рим шукає нових постачальників, щоб замістити імпорт з Росії, і має намір покінчити із залежністю від російського газу до кінця цього року, сказав міністр промисловості Італії. Частка російської сировини в італійському газовому імпорті склала 16% минулого року, тоді як 2021 року сягала 40%.
  5. А Єврокомісія повідомляє, що споживання газу в ЄС у жовтні-листопаді було на 25% нижчим за середній рівень за 5 років.

І далі ж буде!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія міністр Єврокомісія санкції експорт імпорт агресія Брюссель Україна влада переговори

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