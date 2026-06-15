CNN: Трамп хотів, щоб угода з Іраном була завершена до G7

Дональд Трамп хотів прибути на міжнародну зустріч із позиції сили та показати, як може вирішувати конфлікти

Американський лідер прагнув укласти рамкову домовленість з Іраном ще до початку своєї зустрічі з європейськими колегами у Франції, де незабаром стартує саміт країн «Групи семи». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією джерел, Трамп розраховував прибути на міжнародну зустріч із позиції сили, маючи можливість продемонструвати конкретний дипломатичний успіх у врегулюванні конфлікту з Іраном. Очікується, що саме ця тема стане ключовою під час запланованих на поточний тиждень дискусій в Евіан-ле-Бен. Гостроти ситуації додає стрімке зростання світових цін на нафту, спровоковане блокуванням Ормузької протоки.

При цьому Трамп уже встиг виступити з критикою на адресу більшості лідерів G7 через їхню відмову долучитися до зусиль із відновлення судноплавства цим стратегічно важливим водним шляхом.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Іраном і про те, що США припинять свою морську блокаду країни, що стало найважливішою подією за місяці переговорів.

«Угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена. Вітаємо всіх!» – заявив Трамп у дописі на Truth Social.

До слова, президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон проведуть офіційну вечерю у Версальському палаці після завершення саміту «Великої сімки», який відбудеться наступного тижня у французькому місті Евіан-ле-Бен.

Як повідомили представники обох урядів, Макрон запросив американського лідера на вечерю в середу з нагоди 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів, відзначаючи Версаль як історичний символ франко-американської дружби. Трамп прибуде до Франції в понеділок, 15 червня, одразу після святкування свого 80-річчя у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає різні варіанти, як утримати президента США Дональда Трампа на саміті G7 та не допустити його дострокового від'їзду. Серед ідей – приватна вечеря у Версальському палаці або навіть партія в гольф.

Єлисейський палац готує для Трампа особливий прийом під час саміту «Великої сімки», який відбудеться 15-17 червня у французькому Евіан-ле-Бені. Джерела стверджують, що Макрон може запросити американського президента на вечерю до Версальського палацу – колишньої резиденції короля Людовика XIV.