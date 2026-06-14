Іран повідомив зміст майбутньої угоди зі США

Проєкт домовленості передбачає негайне розблокування Ормузької протоки

Сполучені Штати та Іран максимально наблизилися до укладення тимчасової мирної угоди, яка покликана завершити гостру фазу тримісячного збройного протистояння на Близькому Сході. На тлі заяв президента США Дональда Трампа про готовність підписати документ, Reuters з’ясував подробиці компромісного меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном, пише «Главком».

Деталі майбутньої угоди журналістам розкрив неназваний високопоставлений іранський чиновник. За його словами, документ діятиме як проміжний етап: остаточну угоду, що детально врегулює майбутнє ядерної програми Ірану, сторони зобов'язуються узгодити протягом 60 днів після підписання меморандуму.

Першим і найголовнішим практичним кроком після підписання меморандуму має стати відновлення безпеки цивільного судноплавства у регіоні. Це питання є критично важливим для світової економіки, оскільки через цей сектор проходить понад «20%» світового постачання нафти.

Згідно з проєктом домовленості:

Іран зобов’язується негайно розблокувати Ормузьку протоку для безперешкодного проходу всіх комерційних суден;

Сполучені Штати у відповідь повністю знімають військово-морську блокаду з іранських морських портів, яку було запроваджено під час нещодавнього конфлікту.

Меморандум містить суттєві економічні поступки з боку Вашингтона, які мають стимулювати Тегеран до довгострокового діалогу. На час дії 60-денного перехідного періоду США зобов'язуються утримуватися від запровадження будь-яких нових пакетів санкцій проти ісламської республіки.

Крім того, Білий дім погодився тимчасово зняти обмеження на експорт іранської сирої нафти. Це дозволить Тегерану легально продавати паливо на міжнародних ринках і оперативно отримувати валютний дохід. Важливим пунктом є також згода США повернути Ірану раніше заморожені іноземні активи на загальну суму $25 млрд. Цей механізм буде реалізовано через прямі грошові перекази, фінансові кредитні лінії та багатосторонню співпрацю між державами регіону.

Зі свого боку Іран бере на себе жорсткі зобов'язання у сфері безпеки. Тегеран публічно підтверджує відмову від виробництва або купівлі будь-яких видів ядерної зброї.

На період двомісячних переговорів ісламська республіка фіксує статус-кво у своїй атомній програмі: припиняється подальше збагачення урану понад поточні ліміти та повністю заморожуються проєкти розширення або модернізації існуючих ядерних об’єктів.

Водночас у проєкті меморандуму зазначається, що Вашингтон і Тегеран дійшли згоди щодо необхідності скорочення вже накопичених Іраном запасів високозбагаченого урану. Конкретний покроковий механізм та технічні параметри цього процесу дипломати обох країн мають детально обговорити та зафіксувати під час майбутнього 60-денного раунду переговорів.

Нагадаємо, зусилля військових США із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці не привели до суттєвого відновлення судноплавства.