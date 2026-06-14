Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран повідомив зміст майбутньої угоди зі США

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Іран повідомив зміст майбутньої угоди зі США
Іран заявляє, що проєкт угоди США включає скасування санкцій щодо нафти, обмеження ядерної енергії та звільнення активів
фото: Reuters

Проєкт домовленості передбачає негайне розблокування Ормузької протоки

Сполучені Штати та Іран максимально наблизилися до укладення тимчасової мирної угоди, яка покликана завершити гостру фазу тримісячного збройного протистояння на Близькому Сході. На тлі заяв президента США Дональда Трампа про готовність підписати документ, Reuters з’ясував подробиці компромісного меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном, пише «Главком».

Деталі майбутньої угоди журналістам розкрив неназваний високопоставлений іранський чиновник. За його словами, документ діятиме як проміжний етап: остаточну угоду, що детально врегулює майбутнє ядерної програми Ірану, сторони зобов'язуються узгодити протягом 60 днів після підписання меморандуму.

Першим і найголовнішим практичним кроком після підписання меморандуму має стати відновлення безпеки цивільного судноплавства у регіоні. Це питання є критично важливим для світової економіки, оскільки через цей сектор проходить понад «20%» світового постачання нафти.

Згідно з проєктом домовленості:

  • Іран зобов’язується негайно розблокувати Ормузьку протоку для безперешкодного проходу всіх комерційних суден;
  • Сполучені Штати у відповідь повністю знімають військово-морську блокаду з іранських морських портів, яку було запроваджено під час нещодавнього конфлікту.

Меморандум містить суттєві економічні поступки з боку Вашингтона, які мають стимулювати Тегеран до довгострокового діалогу. На час дії 60-денного перехідного періоду США зобов'язуються утримуватися від запровадження будь-яких нових пакетів санкцій проти ісламської республіки.

Крім того, Білий дім погодився тимчасово зняти обмеження на експорт іранської сирої нафти. Це дозволить Тегерану легально продавати паливо на міжнародних ринках і оперативно отримувати валютний дохід. Важливим пунктом є також згода США повернути Ірану раніше заморожені іноземні активи на загальну суму $25 млрд. Цей механізм буде реалізовано через прямі грошові перекази, фінансові кредитні лінії та багатосторонню співпрацю між державами регіону.

Зі свого боку Іран бере на себе жорсткі зобов'язання у сфері безпеки. Тегеран публічно підтверджує відмову від виробництва або купівлі будь-яких видів ядерної зброї.

На період двомісячних переговорів ісламська республіка фіксує статус-кво у своїй атомній програмі: припиняється подальше збагачення урану понад поточні ліміти та повністю заморожуються проєкти розширення або модернізації існуючих ядерних об’єктів.

Водночас у проєкті меморандуму зазначається, що Вашингтон і Тегеран дійшли згоди щодо необхідності скорочення вже накопичених Іраном запасів високозбагаченого урану. Конкретний покроковий механізм та технічні параметри цього процесу дипломати обох країн мають детально обговорити та зафіксувати під час майбутнього 60-денного раунду переговорів.

Нагадаємо, зусилля військових США із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці не привели до суттєвого відновлення судноплавства. 

Читайте також:

Теги: Іран США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою
Зеленський назвав кількість дронів, КАБів та ракет, випущених РФ за тиждень
Сьогодні, 11:38
Ексочільниця розвідки США Тулсі Габбард зробила нову заяву про Україну і одразу потрапила під критику
Російські фейки отримали нове життя. Ексочільниця розвідки США потрапила в халепу
Вчора, 14:28
Стратегічний водний шлях фактично паралізований іще з початку американсько-іранського конфлікту
Іран заявив про повне закриття Ормузу, США спростували
11 червня, 03:47
Радбез ООН збереться 8 червня
Рада Безпеки ООН збирається на екстрене засідання
6 червня, 05:37
Удар по Україні, арешт судна тіньового флоту РФ у Швеції. Головне за 4 червня 2026
Удар по Україні, арешт судна тіньового флоту РФ у Швеції. Головне за 4 червня 2026
4 червня, 21:09
Співачка висловила співчуття постраждалим і наголосила, що біль від цієї атаки — спільний
«Про нас просто забули». Оля Полякова розказала, як в Лондоні висвітлювався російський удар по Києву
24 травня, 23:47
Росія знищила у Дніпрі склад гуманітарної допомоги ООН
Кремль відкрив новий фронт: Путін атакує світову гуманітарну систему
24 травня, 09:35
Міністерство визначить, де розміщуватимуться американські сили в Європі, після додаткового аналізу стратегічних і оперативних потреб США
Пентагон скоротив кількість американських військ у Європі
20 травня, 06:33
Президент вшанував пам’ять 24 загиблих, серед яких троє дітей
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ
15 травня, 10:21

Політика

Іран повідомив зміст майбутньої угоди зі США
Іран повідомив зміст майбутньої угоди зі США
Російський сенатор запропонував мінувати власні нафтові танкери
Російський сенатор запропонував мінувати власні нафтові танкери
Сибіга закликав посили тиск на Росію після перехоплення Британією судна тіньового флоту
Сибіга закликав посили тиск на Росію після перехоплення Британією судна тіньового флоту
Референдум у Швейцарії: ультраправі пропонують обмежити кількість населення
Референдум у Швейцарії: ультраправі пропонують обмежити кількість населення
Депутат Держдуми РФ закликав Путіна припинити війну
Депутат Держдуми РФ закликав Путіна припинити війну
Politico: Курорт зятя Трампа в Албанії спровокував масштабні політичні демонстрації
Politico: Курорт зятя Трампа в Албанії спровокував масштабні політичні демонстрації

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Вчора, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
12 червня, 17:09

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua