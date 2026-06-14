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Російський сенатор запропонував мінувати власні нафтові танкери

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Російський сенатор запропонував мінувати власні нафтові танкери
Рогозин: Пару раз бахне у них під носом із розливом нафти та відповідними екологічними наслідками, одразу одумаються
колаж: glavcom.ua

Сенатор Ради Федерації РФ закликав підривати російські нафтовози у разі їхнього примусового затримання іноземними державами

У Російській Федерації істерично відреагували на успішну спецоперацію Королівського флоту та морської піхоти Великої Британії із затримання підсанкційного російського танкера Smyrtos у протоці Ла-Манш. На тлі втрати контролю над судном тіньового флоту у Раді Федерації РФ прозвучала радикальна ініціатива – замінувати всі російські нафтові танкери, щоб унеможливити їхнє перехоплення західними країнами. Про це повідомляє «Главком».

Із відповідною заявою виступив одіозний російський сенатор, колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозин. Він запропонував запровадити практику дистанційного або автоматичного підриву суден разом із нафтовим вантажем безпосередньо біля берегів європейських держав.

Коментуючи офіційне підтвердження прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера щодо абордажу російського судна, Рогозин заявив, що Москва має вдатися до радикальних кроків «самооборони» на морі. На його думку, російські нафтовози, які курсують світовим океаном для обходу санкцій, необхідно перетворити на потенційні плавучі бомби.

У своєму дописі Рогозин вдався до історичних екскурсів, порівнявши дії сучасних Збройних сил Великої Британії з каперами, корсарами та флібустьєрами XVI–XVIII століть, які грабували судна на службі британської корони за спеціальними патентами. На думку російського політика, «все нове – це добре забуте старе», а Лондон нібито офіційно повернувся до практики державного піратства.

Така риторика є традиційною для представників путінського режиму, які намагаються замаскувати нелегальну діяльність власного тіньового флоту та порушення міжнародного права під виглядом «захисту від західної агресії». На затримання судна, яке здійснювало незаконні операції в територіальних водах Великої Британії, російський сенатор не знайшов інших аргументів, окрім погроз насильством.

 «Пару раз бахне у них під носом із розливом нафти та відповідними екологічними наслідками, одразу одумаються», – цинічно резюмував Дмитро Рогозин.

Як відомо, у ніч проти 14 червня 2026 року Збройні сили Великої Британії спільно з агентами Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) перехопили та затримали великий нафтовий танкер Smyrtos, який входить до складу російського тіньового флоту і використовувався Москвою для обходу міжнародних санкцій. Перехоплення підсанкційного танкера розгорталося як повноцінна військова спецоперація і тривало понад шість годин у межах територіальних вод Сполученого Королівства. Абордажні групи Королівської морської піхоти здійснили висадку на палубу Smyrtos безпосередньо під час його руху.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив офіційну реакцію на безпрецедентну спецоперацію збройних сил Великої Британії, у результаті якої в протоці Ла-Манш було затримано підсанкційний російський нафтовий танкер Smyrtos. Український дипломат закликав міжнародне співтовариство максимально посилити санкційний та фізичний тиск на логістичні ланцюжки країни-агресора. 

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Теги: флот РФ Дмитро Рогозін Велика Британія замінування

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