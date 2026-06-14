Сибіга закликав посили тиск на Росію після перехоплення Британією судна тіньового флоту

Очільник МЗС України наголосив, що кожне затримане судно росіян позбавляє Кремль фінансування

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив офіційну реакцію на безпрецедентну спецоперацію збройних сил Великої Британії, у результаті якої в протоці Ла-Манш було затримано підсанкційний російський нафтовий танкер Smyrtos. Український дипломат закликав міжнародне співтовариство максимально посилити санкційний та фізичний тиск на логістичні ланцюжки країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Сибігу.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства чітко означив статус так званого «тіньового флоту» РФ, який Кремль використовує як головну лазівку для обходу нафтового ембарго та фінансових обмежень Заходу. За словами Сибіги, ці судна є безпосереднім продовженням російської військової інфраструктури в морі.

«Тіньовий флот Росії – це інструмент війни. Кожне таке затримане судно означає менше коштів для російської воєнної машини. Перекриття цих доходів допомагає обмежити можливості Росії фінансувати ракетні та дронові атаки по українських містах», – наголосив Андрій Сибіга.

Міністр щиро подякував своїй британській колезі за продемонстроване лідерство Сполученого Королівства та рішучі практичні кроки на випередження. Він підкреслив, що світова спільнота повинна діяти солідарно, неухильно закручуючи гайки та ліквідовуючи абсолютно всі шпарини, які досі дозволяють Москві заробляти мільярди на кривавий терор в Україні.

Він подякував британській колезі «за лідерство Великої Британії та рішучі дії».

«Ми повинні й надалі посилювати тиск і ліквідовувати всі лазівки, які дозволяють Росії фінансувати свою агресію», – наголосив Сибіга.

Купер у соцмережі Х поінформувала, що британські збройні сили перехопили у протоці Ла-Манш одне з підсанкційних російських суден.

«Ці незаконні судна використовують для перевезення російської нафти та газу, на які накладено санкції, по всьому світу, щоб забезпечити надходження коштів у воєнну машину Путіна. Ми вживаємо заходів проти цієї незаконної діяльності у наших водах», – заявила Купер.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня 2026 року Збройні сили Великої Британії спільно з агентами Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) перехопили та затримали великий нафтовий танкер Smyrtos, який входить до складу російського тіньового флоту і використовувався Москвою для обходу міжнародних санкцій.