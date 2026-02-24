Головна Світ Політика
Євросоюз скорочує дипломатичну місію РФ та забороняє в’їзд російським ексвійськовим

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Євросоюзі заявили, що кількість акредитованих дипломатів РФ у країнах ЄС буде суттєво зменшена
фото з відкритих джерел

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європейський Союз обмежить чисельність російської дипломатичної місії до 40 осіб 

Європейський Союз готує нові обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Головними нововведеннями стали радикальне скорочення російської дипломатичної присутності в країнах ЄС та повна заборона на в’їзд для колишніх військовослужбовців РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Так, голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європейський Союз обмежить чисельність російської дипломатичної місії до 40 осіб.

«Ми не потерпимо зловживання дипломатичними повноваженнями. Разом із Комісією ми працюємо над тим, щоб не допустити сотні тисяч колишніх російських солдатів до Шенгенської зони. Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та саботажники розгулювали нашими вулицями», – зазначила Каллас. 

За словами Каллас, ці заходи спрямовані на боротьбу з російським шпигунством та посилення внутрішньої безпеки Євросоюзу. 

Вона також додала, що цього року Росія витратить мільярди на кампанії впливу. Каллас закликала перейти від простого моніторингу до активної відсічі ворожим діям у мережі. 

Нагадаємо, Європейський Союз продовжує роботу над наданням Україні масштабного кредиту в розмірі €90 млрд на 2026–2027 роки, попри спроби Угорщини заблокувати цей процес. 24 лютого Рада Євросоюзу має затвердити два з трьох законодавчих актів, які не потребують одностайності. Єврокомісія розраховує розпочати перерахування коштів вже на початку квітня 2026 року.

