Путін і Сі Цзіньпін обмінялися новорічними привітаннями
Лідери країн запевнили один одного в готовності підтримувати тісну взаємодію і поглиблювати партнерство
Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін привітали один одного з Новим роком, згадавши про поглиблення стратегічного партнерства між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на китайське МЗС.
«2025 рік також є роком, коли всеосяжне китайсько-російське стратегічне партнерство в нову епоху зробить вагомі кроки. Ми двічі зустрічалися в Пекіні та Москві, щоб провести поглиблений обмін думками з основних питань, що становлять взаємний інтерес», – йдеться в матеріалі.
У повідомленні йдеться про те, що у 2026 році мине 30 років від укладання китайсько-російського стратегічного партнерства та 25 – з моменту підписання державами договору про добросусідство, дружбу та співробітництво.
«Я готовий продовжувати підтримувати тісні контакти з президентом Путіним і спільно керувати китайсько-російськими відносинами в нову епоху для досягнення нових результатів», – каже Сі Цзіньпін.
Натомість глава Кремля також привітав Сі та побажав китайському народу щастя. «Путін сказав, що в найближчому році всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Китаєм у нову епоху підтримуватиме хорошу тенденцію розвитку та досягне плідних результатів», – повідомило МЗС.
Нагадаємо, відносини між США та Китаєм у 2026 році можуть увійти до фази найгострішого протистояння за останні десятиліття. Американські законодавці виділяють чотири ключові загрози: від «соєвого шантажу» сільських штатів до критичної залежності Вашингтона від китайських ліків.
