Путін і Сі Цзіньпін обмінялися новорічними привітаннями

Сі назвав 2025 роком, коли всебічне стратегічне партнерство та координація між Китаєм та РФ значно просунулися вперед

Лідери країн запевнили один одного в готовності підтримувати тісну взаємодію і поглиблювати партнерство

Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін привітали один одного з Новим роком, згадавши про поглиблення стратегічного партнерства між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на китайське МЗС.

«2025 рік також є роком, коли всеосяжне китайсько-російське стратегічне партнерство в нову епоху зробить вагомі кроки. Ми двічі зустрічалися в Пекіні та Москві, щоб провести поглиблений обмін думками з основних питань, що становлять взаємний інтерес», – йдеться в матеріалі.

У повідомленні йдеться про те, що у 2026 році мине 30 років від укладання китайсько-російського стратегічного партнерства та 25 – з моменту підписання державами договору про добросусідство, дружбу та співробітництво.

«Я готовий продовжувати підтримувати тісні контакти з президентом Путіним і спільно керувати китайсько-російськими відносинами в нову епоху для досягнення нових результатів», – каже Сі Цзіньпін.

Натомість глава Кремля також привітав Сі та побажав китайському народу щастя. «Путін сказав, що в найближчому році всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Китаєм у нову епоху підтримуватиме хорошу тенденцію розвитку та досягне плідних результатів», – повідомило МЗС.

