Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін і Сі Цзіньпін обмінялися новорічними привітаннями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Путін і Сі Цзіньпін обмінялися новорічними привітаннями
Сі назвав 2025 роком, коли всебічне стратегічне партнерство та координація між Китаєм та РФ значно просунулися вперед
фото: Getty Images

Лідери країн запевнили один одного в готовності підтримувати тісну взаємодію і поглиблювати партнерство

Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін привітали один одного з Новим роком, згадавши про поглиблення стратегічного партнерства між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на китайське МЗС.

«2025 рік також є роком, коли всеосяжне китайсько-російське стратегічне партнерство в нову епоху зробить вагомі кроки. Ми двічі зустрічалися в Пекіні та Москві, щоб провести поглиблений обмін думками з основних питань, що становлять взаємний інтерес», – йдеться в матеріалі.

У повідомленні йдеться про те, що у 2026 році мине 30 років від укладання китайсько-російського стратегічного партнерства та 25 – з моменту підписання державами договору про добросусідство, дружбу та співробітництво.

«Я готовий продовжувати підтримувати тісні контакти з президентом Путіним і спільно керувати китайсько-російськими відносинами в нову епоху для досягнення нових результатів», – каже Сі Цзіньпін.

Натомість глава Кремля також привітав Сі та побажав китайському народу щастя. «Путін сказав, що в найближчому році всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Китаєм у нову епоху підтримуватиме хорошу тенденцію розвитку та досягне плідних результатів», – повідомило МЗС.

Нагадаємо, відносини між США та Китаєм у 2026 році можуть увійти до фази найгострішого протистояння за останні десятиліття. Американські законодавці виділяють чотири ключові загрози: від «соєвого шантажу» сільських штатів до критичної залежності Вашингтона від китайських ліків.

Читайте також:

Теги: путін Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль офіційно звинуватив Україну в нібито спробі атаки на резиденцію просійського диктатора Володимира Путіна
Фейкова атака на резиденцію Путіна. Навіщо це Росії зараз – аналіз Bild
Сьогодні, 05:22
Президент Росії залучає резервістів для охорони стратегічних об’єктів
Путін відправляє резервістів для охорони «критичних об'єктів» у 2026 році
Вчора, 16:28
Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну
Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну
28 грудня, 22:23
Дії Путіна демонструють повну відсутність інтересу до дипломатії
Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України
25 грудня, 23:27
Віткофф (праворуч), представник РФ Ушаков (ліворуч), Дмитрієв (другий праворуч) та зять Трампа Кушнер на зустрічі 2 грудня
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
21 грудня, 05:55
Про що насправді говорить Путін, коли обіцяє «мир»
Справжня поразка для Путіна
20 грудня, 19:01
Російський диктатор Путін
Путін має час до березня
17 грудня, 09:38
«ЄС послідовно зайняв позицію покори»
Трамп задушить покірну Європу? Світові медіа б'ють на сполох
14 грудня, 20:30
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
10 грудня, 00:31

Політика

Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна
Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна
Путін і Сі Цзіньпін обмінялися новорічними привітаннями
Путін і Сі Цзіньпін обмінялися новорічними привітаннями
США призупинили захоплення нафтового танкера через появу на ньому російського прапора – NYT
США призупинили захоплення нафтового танкера через появу на ньому російського прапора – NYT
США зняли санкції з колишньої високопосадовиці «Сбербанку»
США зняли санкції з колишньої високопосадовиці «Сбербанку»
Україна встановила рекорд за кількістю атак на енергетику РФ – Bloomberg
Україна встановила рекорд за кількістю атак на енергетику РФ – Bloomberg
Spiegel дізнався, що європейські лідери радили Зеленському перед переговорами у США
Spiegel дізнався, що європейські лідери радили Зеленському перед переговорами у США

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua